A Bakonyban keresik az egy éve eltűnt budapesti nőt – Hasonlít az eset Kaszás Nikolettére?

A bakonybéliek segítségét is kérte a rendőrség az ismeretlen helyen lévő, budapesti születésű nő ügyében, akiről tavaly október eleje óta nincsenek pontos információk. Az eltűnt személyek között körözik csaknem egy éve.

Rimányi Zita

A bakonybéli mezőőr a falusi önkormányzat havilapjában fordult a helyiekhez, kérte a segítségüket. Ugyanis az egy éve, tavaly októberben valószínűleg a Bakonyban eltűnt fővárosi nőt még mindig keresik. Részletezzük a körözési információkat, az eltűnt személy adatait és a mezőőr felhívását is.

Egy éve eltűnt. Meyer Krisztina eltűnése ügyében segíthetnek a Bakonyban, a Bakonybélben túrázók.
Forrás: police.hu

Bakonybél környékén eltűnt személyt keres a rendőrség. Kérjük, ha bárki bármilyen információval bír, a személyhez köthető tárgyat vagy nyomot látott, hívjon telefonon. A hölgy eltűnése 2024. október 8-án, a délelőtti órákban történhetett. Utoljára egy sötét színű Xiaomi Redmi Note11 Pro típusú  volt

– ez a szöveg szerepel a mezőőr rovatában a Bakonybéli Hírmondóban.

A keresésben érintett területeket szintén felsorolta a mezőőr:

  • Szent-kút, 
  • Hudi-földek, 
  • Halomány-hegy, 
  • Fehér-kő-árok, 
  • és a Mester-Hajag vidéke.

Úgy tudjuk, minden információ, apró nyom fontos lehet. Akár az, ha valaki emlékszik valamire az üggyel kapcsolatban tavaly őszről, akár az, ha mostanában gombászás vagy túrázás közben ruha- vagy hátizsákdarabokat talál.

A bakonybéli mezőőrnek, illetve a rendőrségnek lehet jelezni az információkat.

Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy

Az eltűnt személyek, az ismeretlen helyen lévők között szerepel Meyer Krisztina neve már csaknem egy éve a rendőrség oldalán.

A körözési információk szerint Budapesten született 1981. április 29-én, tehát 44 éves, és a körözését a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztály Célkörözési Osztálya rendelte el.

Személyleírása szerint

  • 176 centiméter magas,
  • 61 kilogramm súlyú,
  • vékony testalkatú hölgy. 
  • Haja barna, vállig érő, hullámos,
  • szeme színe kékes.
  • Lábmérete 39-es.

Eltűnéskor viselt ruházata nem ismert, de világos színű bakancs volt rajta és egy párducmintás, kis méretű női hátizsákot vitt magával.

Az eltűnés dátuma: 2024. október 8.

Bár sok remény nincs az ügy igazán szerencsés kimenetelére, reméljük, hogy Meyer Krisztina esete nem hasonlít Kaszás Nikolettére, az eltűnt túrázóéra, akit a rendőrség, az önkéntesek és a kutató-mentő szakemberek három héten át intenzíven kerestek a Pilisben, a Visegrádi-hegységben. Kaszás Nikolettnek sajnos csak a holttestét találták meg a túraúttól 200 méterre, a bokrok között. A feltételezések szerint öngyilkosságot követhetett el, ezt a rendőrség vizsgálja.

Kaszás Nikolett ügye sincs még nyugvóponton

A lány családja és barátai képtelenek elfogadni az öngyilkosság verzióját. A fiatal nő tragédiája születésnapja után néhány nappal következett be, ami még érthetetlenebbé teszi az esetet a hozzátartozók számára. „Mindenki értetlenül áll a halála előtt. Nem tudjuk elhinni, hogy öngyilkos lett volna” – mondta a barátnője.

 

 

