1 órája
A Bakonyban keresik az egy éve eltűnt budapesti nőt – Hasonlít az eset Kaszás Nikolettére?
A bakonybéliek segítségét is kérte a rendőrség az ismeretlen helyen lévő, budapesti születésű nő ügyében, akiről tavaly október eleje óta nincsenek pontos információk. Az eltűnt személyek között körözik csaknem egy éve.
A bakonybéli mezőőr a falusi önkormányzat havilapjában fordult a helyiekhez, kérte a segítségüket. Ugyanis az egy éve, tavaly októberben valószínűleg a Bakonyban eltűnt fővárosi nőt még mindig keresik. Részletezzük a körözési információkat, az eltűnt személy adatait és a mezőőr felhívását is.
Bakonybél környékén eltűnt személyt keres a rendőrség. Kérjük, ha bárki bármilyen információval bír, a személyhez köthető tárgyat vagy nyomot látott, hívjon telefonon. A hölgy eltűnése 2024. október 8-án, a délelőtti órákban történhetett. Utoljára egy sötét színű Xiaomi Redmi Note11 Pro típusú volt
– ez a szöveg szerepel a mezőőr rovatában a Bakonybéli Hírmondóban.
A keresésben érintett területeket szintén felsorolta a mezőőr:
- Szent-kút,
- Hudi-földek,
- Halomány-hegy,
- Fehér-kő-árok,
- és a Mester-Hajag vidéke.
Úgy tudjuk, minden információ, apró nyom fontos lehet. Akár az, ha valaki emlékszik valamire az üggyel kapcsolatban tavaly őszről, akár az, ha mostanában gombászás vagy túrázás közben ruha- vagy hátizsákdarabokat talál.
A bakonybéli mezőőrnek, illetve a rendőrségnek lehet jelezni az információkat.
Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy
Az eltűnt személyek, az ismeretlen helyen lévők között szerepel Meyer Krisztina neve már csaknem egy éve a rendőrség oldalán.
A körözési információk szerint Budapesten született 1981. április 29-én, tehát 44 éves, és a körözését a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztály Célkörözési Osztálya rendelte el.
Személyleírása szerint
- 176 centiméter magas,
- 61 kilogramm súlyú,
- vékony testalkatú hölgy.
- Haja barna, vállig érő, hullámos,
- szeme színe kékes.
- Lábmérete 39-es.
Eltűnéskor viselt ruházata nem ismert, de világos színű bakancs volt rajta és egy párducmintás, kis méretű női hátizsákot vitt magával.
Az eltűnés dátuma: 2024. október 8.
Bár sok remény nincs az ügy igazán szerencsés kimenetelére, reméljük, hogy Meyer Krisztina esete nem hasonlít Kaszás Nikolettére, az eltűnt túrázóéra, akit a rendőrség, az önkéntesek és a kutató-mentő szakemberek három héten át intenzíven kerestek a Pilisben, a Visegrádi-hegységben. Kaszás Nikolettnek sajnos csak a holttestét találták meg a túraúttól 200 méterre, a bokrok között. A feltételezések szerint öngyilkosságot követhetett el, ezt a rendőrség vizsgálja.
Kaszás Nikolett ügye sincs még nyugvóponton
A lány családja és barátai képtelenek elfogadni az öngyilkosság verzióját. A fiatal nő tragédiája születésnapja után néhány nappal következett be, ami még érthetetlenebbé teszi az esetet a hozzátartozók számára. „Mindenki értetlenül áll a halála előtt. Nem tudjuk elhinni, hogy öngyilkos lett volna” – mondta a barátnője.
„Itt valami nem kerek!” – Rejtély övezi a Pilisben meghalt fiatal lány tragédiáját