Eltűnt személy

3 órája

Eltűnt egy 14 éves ajkai lány – a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Címkék#lakosság segítség#rendőrség lány#észrevétel

Október 15-én eltűntként jelentettek egy fiatal lányt Ajkáról. Az eltűnt lány azóta nem adott életjelet magáról, és a rendőrség most a lakosság segítségét kéri a felkutatásához.

Veol.hu

Október 15-én eltűntként jelentettek egy 14 éves, Ajkán született lányt. Az eltűnt lány azóta nem adott életjelet magáról, és tartózkodási helye ismeretlen. A keresés jelenleg is tart, a hatóságok a lakosság segítségét kérik.

A rendőrség keresi az eltűnt lányt, a 14 éves ajkai fiatalt, akinek nyoma veszett októberben Fotó: police.hu
A rendőrség keresi az eltűnt lányt, a 14 éves ajkai fiatalt, akinek nyoma veszett októberben
 Fotó: police.hu

Eltűnt lányt keres a rendőrség

A rendelkezésre álló adatok szerint a lány 161–165 centiméter magas, testalkata vékony. Haja fekete, szeme barna. Eltűnésének pontos körülményeiről, illetve arról, hogy hol és mikor látták utoljára, egyelőre nincs információ. A rendőrség minden bejelentést komolyan vesz, és a beérkező adatok alapján próbálja felkutatni a fiatalt. A hatóság kéri, hogy aki felismeri a lányt, vagy tud a tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse a rendőrséget, vagy hívja a 112-es segélyhívót.

Az eltűnések ügyeiben a lakosság összefogása sokat segíthet: egyetlen megosztás, egy apró észrevétel is hozzájárulhat ahhoz, hogy a keresett személy minél hamarabb biztonságban előkerüljön.

A hatóságok bíznak abban, hogy a 14 éves ajkai lány rövid időn belül épségben hazatér, és a történet megnyugtatóan zárulhat.

 

