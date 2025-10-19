1 órája
Sokkoló: két fiatal lány tűnt el egyszerre!
Két fiatal lány engedély nélkül hagyta el a bakonynánai gyermekotthont 2025. október 18-án. Az eltűnt lányok, Kulics Vanessza Dorina és Horváth Eugénia megtalálása érdekében a hatóságok a lakosság segítségét kérik.
Az eltűnt lányok tartózkodása ismeretlen
Az eset különösen aggasztó, mivel a két fiatal egyszerre, egy napon tűnt el, és már nem először történik ilyen. A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a lányok tartózkodási helyéről, az haladéktalanul jelezze a rendőrségen. A gyors reagálás kulcsfontosságú, hiszen minél hamarabb megtalálják az eltűnteket, annál nagyobb az esély a biztonságos visszajutásukra az intézménybe.
A gyerekotthonokból történő engedély nélküli távozások nem számítanak ritkaságnak, azonban az, hogy két fiatal egyszerre tűnik el, kiemelt figyelmet igényel. A helyi közösség és a lakosság aktív együttműködése elengedhetetlen ahhoz, hogy a fiatalok gyorsan visszakerülhessenek az otthonba, és biztosítható legyen a biztonságuk.
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy minden információ, akár apró részlet is, segítheti a nyomozást, ezért kérik a közösség figyelmét és együttműködését.
