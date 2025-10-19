október 19., vasárnap

1 órája

Sokkoló: két fiatal lány tűnt el egyszerre!

Két fiatal lány engedély nélkül hagyta el a bakonynánai gyermekotthont 2025. október 18-án. Az eltűnt lányok, Kulics Vanessza Dorina és Horváth Eugénia megtalálása érdekében a hatóságok a lakosság segítségét kérik.

Veol.hu

Két fiatal lány engedély nélkül hagyta el a bakonynánai gyerekotthont 2025. október 18-án. Az eltűnt lányok, Kulics Vanessza Dorina és Horváth Eugénia igazoltatása esetén a hatóságok kérik a szükséges intézkedések megtételét.

Az eltűnt lányok után a hatóságok azonnali intézkedésekkel próbálnak nyomra bukkanni Fotó: police.hu
Kulics Vanessza Dorina – az eltűnt lányok után a hatóságok azonnali intézkedésekkel próbálnak nyomra bukkanni
Fotó: police.hu

Az eltűnt lányok tartózkodása ismeretlen

Az eset különösen aggasztó, mivel a két fiatal egyszerre, egy napon tűnt el, és már nem először történik ilyen. A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a lányok tartózkodási helyéről, az haladéktalanul jelezze a rendőrségen. A gyors reagálás kulcsfontosságú, hiszen minél hamarabb megtalálják az eltűnteket, annál nagyobb az esély a biztonságos visszajutásukra az intézménybe.

Horváth Eugénia
Fotó: police.hu

A gyerekotthonokból történő engedély nélküli távozások nem számítanak ritkaságnak, azonban az, hogy két fiatal egyszerre tűnik el, kiemelt figyelmet igényel. A helyi közösség és a lakosság aktív együttműködése elengedhetetlen ahhoz, hogy a fiatalok gyorsan visszakerülhessenek az otthonba, és biztosítható legyen a biztonságuk.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy minden információ, akár apró részlet is, segítheti a nyomozást, ezért kérik a közösség figyelmét és együttműködését. 

 

