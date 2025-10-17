1 órája
Emlékfoszlányok 1956-ról
Nyolcéves gyerekként naponta bejártam édesapám ajkai fodrászüzletébe iskola után. Összesöpörtem a levágott hajat kishúgommal, néha pamacsoltam, a nőibe adogattam a hajcsavarókat, és közben figyelmesen hallgattam a felnőttek beszélgetéseit, amíg sorra nem kerültek.
Emlékeim szerint mindig szólt a Kossuth rádió az Orion márkájú csöves készülékből. Újságok is jártak, hogy tájékozódhassanak a vendégek és legyen aktuális téma. Volt Szabad Nép, Népújság, a Napló elődje, aztán a Figyelő, a Nők Lapja és az Élet és Tudomány.
Szeptember közepén csaknem kizárólagos téma volt Rajk és társainak újratemetése, a párt megújítása. Még arra emlékszem, hogy Ausztria semlegességéről, a szovjet csapatok ottani kivonulásáról is szó esett. Egy alkalommal léggömbről röplapok estek le a kastély környékére, ebből többet össze is szedtek. Az üzletbe is hozott be valaki egyet, de édesapám megnézte és eltüzelte. Később hallottam, hogy Pappéknál a kemencében talált ilyent a rendőrség, és ebből baj lett. Erről egyik este hallottam, mivel tejért jártunk hozzájuk.
Aztán eljött október. Rendesen jártunk iskolába. Ekkor már a későbbi 4-es számú, akkor „üveggyári" iskolába jártam. Egyik nap azt vettem észre, hogy Siposék előtt áll egy harckocsi, de nem mutatkozott mellette senki. Aztán iskolába menet láttam egy másikat az üveggyár és az akkori Hinger-féle húsbolt, ma műszaki bolt előtti sarkon. Akkor még a munkásjáratok itt jöttek be Ajkára Úrkút felől.
Néhány napig csak nézegettük ezeket a szerkezeteket, elég távolról, aztán Ruszki János bácsi, aki első világháborús itt maradt orosz hadifogoly volt, beszélt velük. Ezután mi is közelebb merészkedtünk az orosz katonákhoz. Jelvényeket, csokit adtak, és megengedték, hogy felmásszunk a tankra.
Több felvonulásra, tüntetésre emlékszem. Ezek úgy kezdődtek, hogy a vasútállomásról elindult néhány ember kibontott zászlóval, és hangosan kiabálták: „Aki magyar, közénk áll, nem a járda szélén vár!" Aztán mire édesapám üzlete elé, majd a Hősök terére ért a menet, már tele lett velük a tér. Mi néhányan felmásztunk a református iskola kerítésére, hogy jobban lássuk, mi történik. Általában valaki felmászott a Kossuth-szobor talpazatára és onnan szónokolt. Gyakran elmondták a tizenkét, majd tizenhat pontos követeléslistát, a Nemzeti dalt, a veszprémi egyetemisták követeléseit. Elhangzottak sztrájkfelhívások is. Az üveggyáriak és a timföldesek fenntartották a kemencék hőmérsékletét, hogy be ne fagyjon, meg ne dermedjen az anyag, mások felvették a sztrájkot.
Egy alkalommal devecseri katonák is felvonultak egy utólag hat méter hosszúnak gondolt nemzeti zászlóval, aminek a szélét fogták. Nagy üdvrivalgás fogadta, amikor estefelé felhúzták a régi angyalos címeres zászlót az evangélikus templom tornyára. Ez emlékeim szerint Nagy tanító úr érdeme volt. Később felelősségre is vonták érte. Lánya később Giay Frigyes tanár úr felesége lett, aki évtizedeken át Ajka kulturális életét irányította.
A közeli községházán megalakult a nemzetőrség, a Forradalmi Bizottság, az üzemekben munkástanácsok jöttek létre.. Aztán elérkezett november 4-e. Az orosz tankok környékén rohangászás kezdődött, majd beugráltak a belsejükbe. Lecsapták a tetőt, behúzták a hosszú antennát és elrobogtak Bakonygyepes felé...
Aztán hetekig néma volt a fodrászüzlet. Az emberek nem mertek beszélgetni, vagy közömbös dolgokat hoztak elő.
Egy alkalommal, már 1957 elején hat-nyolc vendég várta a kiszolgálást a férfirészlegen. Két padon és még székeken is ültek, várták a sorukat. Aztán valaki szóba hozta, hogy jön majd Apró! Valaki hozzáfűzte: Lesz nagy duma! Egy harmadik azzal folytatta, hogy „ez is hazudik, mint a többi". Aztán elkezdtek másról beszélni.
A rádió be volt kapcsolva, mint mindig. Közvetítette a déli hírekben Apró Antal munkásgyűlését a Timföldgyárból. Ezzel a jelenettel kezdte a beszédet, hozzáfűzve, hogy a reakció fészke itt van a központban, a fodrászüzletben! Néhány perc múlva megjelent egy rendőr a kastélyból: Feri bácsi csukjon be! Velünk jön a kapitányságra!
Ott kihallgatták, kérdezgették, hogy kik voltak az üzletben, ki mit mondott? Természetesen ő nem a beszélgetőket figyelte, hanem a munkájára figyelt, nem ismert senkit. Apró Antal, ha ott is volt, nem tűnt ki a többi várakozó közül.
Aztán tavasz felé összeszedték Ajkán azokat, akik részt vettek a forradalomban, támogatólag nyilatkoztak róla, sztrájkot szerveztek vagy nemzetőrök voltak. Mindenkit a rendőrkapitányságra vittek kihallgatásra. Édesapám mellett Pénzes bácsira, Végh jegyzőre emlékszem. Volt, akit bántalmaztak, vertek kihallgatás közben. Édesapámat nem bántották fizikailag, de estefelé azt hallotta, hogy nagy csörömpölés hallatszott be a zárkába, ahol összezsúfolva le sem tudtak ülni: „Ennek vége!" Majd egy másik hang: „Tüntessétek el!" Az nem derült ki később sem, hogy kit és miért kellett eltüntetni.
Valószínű, hogy ekkor verték össze Varga Gusztáv bányamérnököt is, aki néhány nap múlva a veszprémi kórházban halt meg.
A begyűjtött forradalmárokat Devecserbe vitték át teherautókon. A Széki-erdőnél megálltak, kétoldalt az út szélén felsorakoztatták őket. Az ávósok a platóról levizelték őket, a fejük felett géppisztolysorozatokat adtak le, majd visszalökdösték őket a teherautókra és néhány napig Devecserben tartották fogva őket. Aztán Varga Gusztáv kivételével, aki meghalt, mindenkit hazaengedtek, mintha mi sem történt volna.
Néha október 23-hoz közeledve eszembe jutnak a korabeli események. Nagy Alajosnak, aki útjára indította az Ajkai Szót, és Nyugatra szökve a Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének egy ideig elnöke lett, az ajkarendeki plébánián emléktáblát emeltünk. Gondolatban felidézve az akkori Ajkát, a rendőrségen „eltüntetett" ember valószínűleg a kastély rendőrséghez elkerített udvarának a végén, a mostani autóbusz-pályaudvar kihajtórészén, a posta udvarának sarkán lehetett. Lehet, hogy egyszer valaki megtalálja a csontokat.
Mayer Ferenc, Ajka