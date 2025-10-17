Emlékfoszlányok 1956-ról

Emlékeim szerint mindig szólt a Kossuth rádió az Orion márkájú csöves készülékből. Újságok is jártak, hogy tájékozódhassanak a vendégek és legyen aktuális téma. Volt Szabad Nép, Népújság, a Napló elődje, aztán a Figyelő, a Nők Lapja és az Élet és Tudomány.

Szeptember közepén csaknem kizárólagos téma volt Rajk és társainak újratemetése, a párt megújítása. Még arra emlékszem, hogy Ausztria semlegességéről, a szovjet csapatok ottani kivonulásáról is szó esett. Egy alkalommal léggömbről röplapok estek le a kastély környékére, ebből többet össze is szedtek. Az üzletbe is hozott be valaki egyet, de édesapám megnézte és eltüzelte. Később hallottam, hogy Pappéknál a kemencében talált ilyent a rendőrség, és ebből baj lett. Erről egyik este hallottam, mivel tejért jártunk hozzájuk.

Aztán eljött október. Rendesen jártunk iskolába. Ekkor már a későbbi 4-es számú, akkor „üveggyári" iskolába jártam. Egyik nap azt vettem észre, hogy Siposék előtt áll egy harckocsi, de nem mutatkozott mellette senki. Aztán iskolába menet láttam egy másikat az üveggyár és az akkori Hinger-féle húsbolt, ma műszaki bolt előtti sarkon. Akkor még a munkásjáratok itt jöttek be Ajkára Úrkút felől.

Néhány napig csak nézegettük ezeket a szerkezeteket, elég távolról, aztán Ruszki János bácsi, aki első világháborús itt maradt orosz hadifogoly volt, beszélt velük. Ezután mi is közelebb merészkedtünk az orosz katonákhoz. Jelvényeket, csokit adtak, és megengedték, hogy felmásszunk a tankra.

Több felvonulásra, tüntetésre emlékszem. Ezek úgy kezdődtek, hogy a vasútállomásról elindult néhány ember kibontott zászlóval, és hangosan kiabálták: „Aki magyar, közénk áll, nem a járda szélén vár!" Aztán mire édesapám üzlete elé, majd a Hősök terére ért a menet, már tele lett velük a tér. Mi néhányan felmásztunk a református iskola kerítésére, hogy jobban lássuk, mi történik. Általában valaki felmászott a Kossuth-szobor talpazatára és onnan szónokolt. Gyakran elmondták a tizenkét, majd tizenhat pontos követeléslistát, a Nemzeti dalt, a veszprémi egyetemisták követeléseit. Elhangzottak sztrájkfelhívások is. Az üveggyáriak és a timföldesek fenntartották a kemencék hőmérsékletét, hogy be ne fagyjon, meg ne dermedjen az anyag, mások felvették a sztrájkot.