Az építészet világnapja alkalmából köszöntötték a Kossuth-díjas építészeket (+ galéria)

A rendezvényt Vitályos Eszter kormányszóvivő, a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő nyitotta meg. Beszédében úgy fogalmazott, nagy öröm számára, hogy részt vehet az építészet világnapja apropóján immár hetedik alkalommal megrendezett eseményen, mely egyben szakmai továbbképzés is. Szerinte az építészet nemcsak egy szakma, hanem egy gondolkodásmód, egy olyan tudás, melyben a rend és a szépség találkozik. Vitályos Eszter azt is elmondta, hogy az épít szó, a régi, magyar „ép"-ből ered, mely azt jelentette, valami épen és egészségesen áll. Az a cél, hogy egy tartós, értékes és emberléptékű világot hagyjunk hátra, mindenki a maga területén – mondta a kormányszóvivő.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az építészet világnapján mindazokat köszöntjük, akik formálják környezetünket, építészeket, mérnököket, tanárokat és diákokat egyaránt – emelte ki beszédében. Veszprémben ez a nap már hagyománnyá vált. Az iskola és a szakma közösen ünnepli az alkotás örömét. Idén a Kossuth-díjas építészek tartottak előadásokat, akik munkájukkal a magyar kultúrát is gazdagítják, és megmutatják a világnak, milyen építészeti csodák vannak Magyarországon.

Vitályos Eszter ismertette, hogy nemrég elindult egy új kormányzati program, az Otthon Start Program, mely rég nem látott mozgásba hozta a magyar ingatlanpiacot. A program megjelenésének első három hetében 27 ezer új lakás építésére irányuló fejlesztés érkezett be a programirodába, amelyek főleg a vidéki városokban, az agglomerációban és Budapesten megvalósítandó építkezések lesznek – mondta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár.