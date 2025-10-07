52 perce
Az építészet világnapja alkalmából köszöntötték a Kossuth-díjas építészeket (+ galéria)
Az építészet világnapja alkalmából szakmai előadásokat tartottak és kiállítást szerveztek a Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikumban. Az iskola építészetet tanuló diákjai a rendezvényen sok új információt, érdekességet hallhattak.
A rendezvényt Vitályos Eszter kormányszóvivő, a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő nyitotta meg. Beszédében úgy fogalmazott, nagy öröm számára, hogy részt vehet az építészet világnapja apropóján immár hetedik alkalommal megrendezett eseményen, mely egyben szakmai továbbképzés is. Szerinte az építészet nemcsak egy szakma, hanem egy gondolkodásmód, egy olyan tudás, melyben a rend és a szépség találkozik. Vitályos Eszter azt is elmondta, hogy az épít szó, a régi, magyar „ép"-ből ered, mely azt jelentette, valami épen és egészségesen áll. Az a cél, hogy egy tartós, értékes és emberléptékű világot hagyjunk hátra, mindenki a maga területén – mondta a kormányszóvivő.
Az építészet világnapján mindazokat köszöntjük, akik formálják környezetünket, építészeket, mérnököket, tanárokat és diákokat egyaránt – emelte ki beszédében. Veszprémben ez a nap már hagyománnyá vált. Az iskola és a szakma közösen ünnepli az alkotás örömét. Idén a Kossuth-díjas építészek tartottak előadásokat, akik munkájukkal a magyar kultúrát is gazdagítják, és megmutatják a világnak, milyen építészeti csodák vannak Magyarországon.
Vitályos Eszter ismertette, hogy nemrég elindult egy új kormányzati program, az Otthon Start Program, mely rég nem látott mozgásba hozta a magyar ingatlanpiacot. A program megjelenésének első három hetében 27 ezer új lakás építésére irányuló fejlesztés érkezett be a programirodába, amelyek főleg a vidéki városokban, az agglomerációban és Budapesten megvalósítandó építkezések lesznek – mondta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár.
Az építészet világnapja alkalmából köszöntötték a Kossuth-díjas építészeketFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Arra számítanak, hogy az Otthon Start Program hozzájárul ahhoz, hogy ismét beinduljon az építőipar. Az új lakásfejlesztések nagy része – az elmondottak alapján – elindul a következő fél/egy évben. Így megépülhetnek azok a lakások, amik az elmúlt öt évben a koronavírus-járvány, az energiaválság, az inflációs hatások és a magasabb kamatok miatt nem épülhettek meg. Vitályos Eszter szerint ez azt jelenti, hogy a következő 5-10 évben ennek óriási konjunkturális hatása lesz. A kormányzat részéről ezt a programot azzal is támogatják, hogy minden olyan ingatlanfejlesztést, amely hozzájárul a program sikeréhez, adminisztrációs könnyítésekkel segítenek. Ezek az ingatlanfejlesztések nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, vagyis az engedélyezési eljárásban jelentős gyorsításra számíthatnak.
A kormányszóvivő szerint a leendő építészek nemcsak épületeket, hanem ezek által közösségeket is építeni fognak. A magyar építészet jövője azon múlik majd, hogy mernek-e nagyot álmodni, a tradíciókra építve újat alkotni.
Az építészet felelősség és hivatás is egyszerre
Tölgyesi Ákos okleveles építőmérnök, a VSZC Táncsics Mihály Technikum okleveles mérnök-tanára a megnyitón elmondta, hogy először hét évvel ezelőtt szervezték meg az iskolában az építészet világnapját. Kezdetben a tanárok tartottak előadásokat az építészeti képzésen tanulóknak, később építész előadók érkeztek, tavaly az Ybl-díjasokat köszöntötték, idén pedig a Kossuth-díjas építészeket. Tölgyesi Ákos remélte, hogy a tanulóknak az eseményen hallottak és látottak olyan perspektívát adnak, mely hatására belátják, hogy megéri a befektetett energia a választott szakterületen.
Kavalecz Gábor, a Veszprémi Szakképzési Centrum kancellárja úgy fogalmazott, ezen a napon el kell gondolkodni az építészetről, a környezetünkről és azokról az emberekről, akik ezeket a tereket formálják. Szerinte az építészet kultúra, identitás és felelősség. Kancellárként támogatja azokat a rendezvényeket, amelyek túlmutatnak a technikai ismereteken, legyen az
- esztétikum,
- társadalmi felelősségvállalás vagy
- innováció.
Beszédében kiemelte, hogy továbbra is a térség meghatározó építész-utánpótlását szeretnék kiképezni.
Hajdúné Medgyesi Andrea, a Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum igazgatója, aki szintén építészmérnök, beszédében elmondta, hogy a Kossuth-díjas építészek szakmai iránymutatók az iskola diákjai számára. Példát mutatnak abban, hogy a jövő leendő alkotója hova tud eljutni. Úgy próbálják nevelni a tanulókat, hogy megtalálják a közösség értékét, maradandót alkossanak, amivel a jövőt építhetik.
Szabó Zoltán okleveles építészmérnök, a Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarájának elnöke a megnyitón elmondta, hogy az építészethez kell egy nagy adag életfilozófia, egy csipet tapasztalat és szaktudás. A Kossuth-díjas építészek az elnök szerint nagy segítséget tudnak nyújtani a tanulóknak.
A rendezvény után kiállítás nyílt, és szakmai előadásokra került sor.