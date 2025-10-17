Ma este ellátogathatunk vármegyénk erőműveibe

A MEKH és csatlakozó partnerei október 17-én – immáron hatodik alkalommal – újra különleges helyszínekkel várják a látogatókat hazánk legnagyobb és legnépszerűbb energiaipari eseményére. A szervezett bejárásokon a regisztrált látogatók testközelből nyerhetnek bepillantást az erőművek, a távfűtőművek, a földgáz- és olajipari társaságok, a víziközműszolgáltatók, valamint a hulladékkezeléssel és -feldolgozással foglalkozó üzemek működésébe - olvasható az Erőművek Éjszakája holnapján.

Az Erőművek Éjszakája programhoz a Pápai vízorony is csatlakozott

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

Az Erőművek Éjszakáján a látogatók szakértő vezetők segítségével ismerhetik meg az energiaipari és közműszolgáltató létesítményekben zajló munka háttérfolyamatait, illetve a berendezések működését.

A rendezvény kiemelt célja, hogy bemutassa, hogyan jut el a mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen villamos energia, földgáz, tiszta víz és meleg az otthonainkba, valamint hogyan zajlik a háztartási és ipari hulladékok feldolgozása. A szervezők arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy erőforrásaink végesek, ezért környezetünk védelme érdekében érdemes tudatosan bánni az energiával.

Az esemény a pályaválasztás előtt álló fiataloknak is tartogat lehetőségeket, akik az egyes helyszíneken első kézből szerezhetnek tapasztatokat az adott szektor működéséről, az ott dolgozókat érintőkihívásokról és megoldásokról.

Erőművek Éjszakája Veszprém vármegyében

Veszprémen belül három helyszínre látogathatunk el:

Veszprém Városi Szennyvíztisztító Telep

VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

Víziközmű Múzeum

A vármegyén belüli látogatható erőművek: