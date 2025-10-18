október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
RISE

1 órája

Nemzetközi fődíjat nyert a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 kisfilmje

Címkék#Birnbauer Botond#RISE#Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026#fődíj#kisfilm

Az Olaszországban rendezett XV. Overtime Filmfesztiválon Simon Dániel és Máhl Kornél alkotását, a RISE című kisfilmet négy kontinens húsz országának nevezői közül a legjobbnak ítélte a zsűri.

Szilas Lilla

A Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója pályázatra készített kisfilm, a RISE Birnbauer Botond és Hencsei László igaztörténetén keresztül mesél bátorságról emberi méltóságról és az összetartás erejéről. Történet arról, hogyan születhet erő a gátlásokból, és miként válik az egyéni küzdelem közösségi felemelkedéssé - írja bejegyzésében Porga Gyula, Veszprém város polgármestere. 

Nemetközi fődíjat nyert a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 kisfilmje
Nemetközi fődíjat nyert a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 kisfilmje
Fotó: Mahl Kornel

Ovádi Péter országgyűlési képviselő bejegyzésében azt írta: "Ez az üzenet vitte magasba a Veszprém–Balaton régiót, és ezért hisszük, hogy 2026-ban Európa Sportrégiójaként méltón képviselhetjük mindazt, amit közösen építettünk!"

Botondot és a róla szóló kisfilmet már rég a szívünkbe zártuk, most pedig nemzetközi fődíjat nyert az Olaszországban rendezett XV. Overtime Filmfesztiválon. 

Nemzetközi fődíjas a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 kisfilmje

A RISE (Felemelkedés) című szívszorító kisfilmben először a Veszprém Sportuszodát mutatják be, majd Birnbauer Botond ellátogat a One Veszprém Arénába, ahol a veszprémi kézilabdacsapat mutatja meg a kapura dobás technikáit. Ezután kipróbálja a pingpongot, majd a Liget Boulderben a falmászást. A Veszprémi Városi Stadion futókörének megismerése után megpróbálkozik a gerelyhajítással, aztán részt vesz egy edzésen. Eközben bemutatják, hogy a Balaton hányféle vízi sportnak ad lehetőséget, mennyi parasportoló tud érvényesülni, és hogy a vármegyében már a legkisebbek is kipróbálhatják a sportokat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu