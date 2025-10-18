Nemzetközi fődíjat nyert a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 kisfilmje

A Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója pályázatra készített kisfilm, a RISE Birnbauer Botond és Hencsei László igaztörténetén keresztül mesél bátorságról emberi méltóságról és az összetartás erejéről. Történet arról, hogyan születhet erő a gátlásokból, és miként válik az egyéni küzdelem közösségi felemelkedéssé - írja bejegyzésében Porga Gyula, Veszprém város polgármestere.

Nemetközi fődíjat nyert a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 kisfilmje

Fotó: Mahl Kornel

Ovádi Péter országgyűlési képviselő bejegyzésében azt írta: "Ez az üzenet vitte magasba a Veszprém–Balaton régiót, és ezért hisszük, hogy 2026-ban Európa Sportrégiójaként méltón képviselhetjük mindazt, amit közösen építettünk!"

Botondot és a róla szóló kisfilmet már rég a szívünkbe zártuk, most pedig nemzetközi fődíjat nyert az Olaszországban rendezett XV. Overtime Filmfesztiválon.

A RISE (Felemelkedés) című szívszorító kisfilmben először a Veszprém Sportuszodát mutatják be, majd Birnbauer Botond ellátogat a One Veszprém Arénába, ahol a veszprémi kézilabdacsapat mutatja meg a kapura dobás technikáit. Ezután kipróbálja a pingpongot, majd a Liget Boulderben a falmászást. A Veszprémi Városi Stadion futókörének megismerése után megpróbálkozik a gerelyhajítással, aztán részt vesz egy edzésen. Eközben bemutatják, hogy a Balaton hányféle vízi sportnak ad lehetőséget, mennyi parasportoló tud érvényesülni, és hogy a vármegyében már a legkisebbek is kipróbálhatják a sportokat.