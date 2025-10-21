1 órája
Elrajtolt az Európa Sportrégiója program: 2,5 milliárdos sportfejlesztés indul a térségben
A kulturális siker után most a sporté a főszerep: a Veszprém–Balaton Európa Sportrégiója 2026 kezdeményezés jegyében. A cél, hogy a mozgás és az összefogás újra Európa térképére rajzolja a térséget. A kezdeményezést Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Porga Gyula, Veszprém polgármestere közösen jelentették be.
A kormány döntése értelmében több mint 2,5 milliárd forintos támogatás jut a Veszprém–Balaton Európa Sportrégiója 2026 programra, amely a mozgás, a közösség és az egészséges életmód szellemében új alapokra helyezné a térség mindennapjait. A fejlesztés nemcsak városi, hanem régiós szinten is gondolkodik: több mint száz település csatlakozhat a kezdeményezéshez, a Bakonytól egészen a Balaton partjáig.
Porga Gyula: Az Európa Sportrégiója programban is megismételjük az EKF-sikert
A projekt célja, hogy a mindennapi sport és az aktív életmód a helyi közösségek szerves részévé váljon. A 2026-os kezdeményezéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések – például szabadtéri sporthelyszínek, kerékpárutak, sportparkok és iskolai sportprogramok – hosszú távon is a térség életminőségét javíthatják. Ovádi Péter országgyűlési képviselő szerint a támogatás újabb mérföldkő Veszprém és a Balaton számára. A kormányhatározat szerint a támogatás előkészítéséért a nemzetgazdasági miniszter felel, az idei évben 500 millió, 2026-ban pedig több mint 2 milliárd forint forrás áll rendelkezésre a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium keretében. Porga Gyula, Veszprém polgármestere Ovádi Péterrel közös videóban jelentette be a döntést. A városvezető hangsúlyozta, hogy az előttük álló feladatot, hogy az Európa Sportrégiója programot ugyanazzal az elhivatottsággal és lendülettel valósítsák meg, amivel az Európa Kulturális Fővárosa projektet is sikerre vitték.
A Veszprém–Balaton 2026 Sportrégió programban kiemelt szerepet kap az iskolai testmozgás támogatása, a civil sportegyesületek és az utánpótlásfejlesztés. A kezdeményezés célja, hogy minden generáció számára elérhetővé tegye a sportot – akár a városi pályákon, akár a Balaton-parti szabadidős központokban. A program lebonyolítását a Veszprém–Balaton 2023 Zrt., a Pannon Egyetem és a Veszprémi Önkormányzat közösen koordinálja, a korábbi kulturális fővárosi együttműködés mintájára. A szervezők ígérete szerint a térség ismét országos figyelmet kap, de ezúttal nem a koncertek és kiállítások, hanem a mozgás és az egészséges élet lesz a középpontban.
