október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sport, közösség, lendület

1 órája

Elrajtolt az Európa Sportrégiója program: 2,5 milliárdos sportfejlesztés indul a térségben

Címkék#Veszprém – Balaton Európa Sportrégiója 2026#sportrégiója program#projekt#Európa Kulturális Főváros

A kulturális siker után most a sporté a főszerep: a Veszprém–Balaton Európa Sportrégiója 2026 kezdeményezés jegyében. A cél, hogy a mozgás és az összefogás újra Európa térképére rajzolja a térséget. A kezdeményezést Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Porga Gyula, Veszprém polgármestere közösen jelentették be.

Csizi Péter

A kormány döntése értelmében több mint 2,5 milliárd forintos támogatás jut a Veszprém–Balaton Európa Sportrégiója 2026 programra, amely a mozgás, a közösség és az egészséges életmód szellemében új alapokra helyezné a térség mindennapjait. A fejlesztés nemcsak városi, hanem régiós szinten is gondolkodik: több mint száz település csatlakozhat a kezdeményezéshez, a Bakonytól egészen a Balaton partjáig.

Veszprém és a Balaton közösen építi fel az Európa Sportrégiója 2026 programot
Veszprém és a Balaton közösen építi fel az Európa Sportrégiója 2026 programot
Forrás: veszprembalaton2023.hu

Porga Gyula: Az Európa Sportrégiója programban is megismételjük az EKF-sikert

A projekt célja, hogy a mindennapi sport és az aktív életmód a helyi közösségek szerves részévé váljon. A 2026-os kezdeményezéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések – például szabadtéri sporthelyszínek, kerékpárutak, sportparkok és iskolai sportprogramok – hosszú távon is a térség életminőségét javíthatják. Ovádi Péter országgyűlési képviselő szerint a támogatás újabb mérföldkő Veszprém és a Balaton számára. A kormányhatározat szerint a támogatás előkészítéséért a nemzetgazdasági miniszter felel, az idei évben 500 millió, 2026-ban pedig több mint 2 milliárd forint forrás áll rendelkezésre a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium keretében. Porga Gyula, Veszprém polgármestere Ovádi Péterrel közös videóban jelentette be a döntést. A városvezető hangsúlyozta, hogy az előttük álló feladatot, hogy az Európa Sportrégiója programot ugyanazzal az elhivatottsággal és lendülettel valósítsák meg, amivel az Európa Kulturális Fővárosa projektet is sikerre vitték.

A Veszprém–Balaton 2026 Sportrégió programban kiemelt szerepet kap az iskolai testmozgás támogatása, a civil sportegyesületek és az utánpótlásfejlesztés. A kezdeményezés célja, hogy minden generáció számára elérhetővé tegye a sportot – akár a városi pályákon, akár a Balaton-parti szabadidős központokban. A program lebonyolítását a Veszprém–Balaton 2023 Zrt., a Pannon Egyetem és a Veszprémi Önkormányzat közösen koordinálja, a korábbi kulturális fővárosi együttműködés mintájára. A szervezők ígérete szerint a térség ismét országos figyelmet kap, de ezúttal nem a koncertek és kiállítások, hanem a mozgás és az egészséges élet lesz a középpontban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu