Vége a Messenger asztali alkalmazásnak! Mutatjuk, mit tegyél most, hogy ne vesszenek el a beszélgetéseid!

Hogyan töltheted le az összes adatodat egy fájlban?

Ha teljesen biztosra akarsz menni, és szeretnél egy offline másolatot mindenről (nem csak a titkosított üzenetekről), erre is van lehetőséged. Így egy ZIP fájlban kapod meg az összes beszélgetésedet, képedet.

Ezt a Facebook.com weboldalon tudod megtenni:

1. Nyisd meg a Facebook.com-ot a böngésződben.

2. Kattints a profilképedre a jobb felső sarokban.

3. Válaszd a Beállítások és adatvédelem menüpontot, majd azon belül a Beállítások-at.

4. A bal oldali menüben kattints az Adatvédelem és biztonság-ra, majd az Adataid letöltése opcióra (vagy keresd meg a beállítások közt ezt a menüpontot).

5. Itt kiválaszthatod, hogy pontosan mit szeretnél letölteni. Ha csak az üzenetek kellenek, válaszd ki az Üzenetek kategóriát.

6. Beállíthatod az időtartományt és a minőséget.

7. Kattints a Fájl letöltése vagy Letöltés kérése gombra.

8. A Facebook összeállítja a csomagot (ez eltarthat egy ideig), és értesíteni fog, amint letöltheted a jelszavaddal védett ZIP fájlt.

Na de akkor hogyan csevegjek gépen december 15. után?

A program tehát megszűnik, de a csevegés marad. Két fő lehetőséged lesz:

1. A Facebook.com weboldal Ha amúgy is használod a Facebookot, egyszerűen nyisd meg a hírfolyamot, és a jobb oldali sávban, vagy a felső menüsorban lévő üzenet ikonra kattintva ugyanúgy elérsz minden beszélgetést.

2. A Messenger.com weboldal Ez a legjobb megoldás, ha nem akarsz közben Facebookozni, vagy ha esetleg neked csak Messenger fiókod van, de Facebook profilod nincs. A Messenger.com egy letisztult felület, ami pont úgy néz ki, és szinte ugyanazt tudja, mint a most megszűnő asztali alkalmazás. Elérhetőek a hang- és videóhívások is.

Egy profi trükk: Csinálj a weboldalból "alkalmazást"!

Hiányozni fog, hogy külön ikonja legyen a Messengernek a tálcán, és hogy külön ablakban fusson? Erre van egy szuper trükk a modern böngészőkben!

Ha Google Chrome-ot használsz:

1. Nyisd meg a Messenger.com oldalt.

2. Jelentkezz be.

3. Kattints a böngésző jobb felső sarkában lévő három pöttyre (menü).

4. Keresd meg az "Alkalmazás telepítése" (Install page as app) vagy "Parancsikon létrehozása" (Create shortcut) menüpontot.

5. Ha a "Parancsikon létrehozása" opciót választod, pipáld be, hogy "Megnyitás ablakként" (Open as window).

6. Kattints a Létrehozás gombra.

Ha Mozilla Firefoxot használsz:

1. Nyisd meg a Messenger.com oldalt.

2. A címsorban (ahol a webcímet látod) kattints a három vonalra vagy a "Weboldal telepítése" ikonra (ez böngészőverziótól függhet).

3. Válaszd az "Oldal telepítése alkalmazásként" opciót.

Ezzel a módszerrel a Messenger.com kap egy saját ikont az asztalodra és a tálcádra, és különálló ablakban fog megnyílni, pont mintha egy igazi program lenne.