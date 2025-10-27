október 27., hétfő

Vége a Messenger asztali alkalmazásnak! Mutatjuk, mit tegyél most, hogy ne vesszenek el a beszélgetéseid!

Címkék#messenger#facebook#megszűnik

Ha te is a számítógépeden, egy különálló programból szoktál üzeneteket küldeni a Facebookon, akkor van egy fontos hírünk: a Meta úgy döntött, hogy 2025. december 15-én végleg leállítja a Messenger különálló asztali alkalmazását Windowson és macOS-en egyaránt. Asztali gépen nincs több Facebook Messenger.

Medve Zoltán

Ez a változás sokunkat érint, akik megszoktuk a kényelmes, külön ablakban futó csevegést. De pánikra semmi ok! A Facebook Messenger nem szűnik meg, és az üzeneteid sem vesznek el – feltéve, ha megteszel néhány egyszerű lépést. Megmutatjuk, mi történik, és mit kell tenned, hogy minden fontos emléked és beszélgetésed biztonságban maradjon!

Facebook messenger: nincs többé asztali alkalmazás
Facebook messenger: nincs többé asztali alkalmazás


Facebook messenger: mi történik pontosan, és mikor?

  • Az a program, amit eddig letöltöttél és telepítettél a Windows vagy Mac számítógépedre a csevegéshez, december 15-én leáll. 
  • A Meta hivatalos tájékoztatása szerint ezen a napon már nem fogsz tudni bejelentkezni az alkalmazásba.
  • Ha megpróbálod elindítani, a program automatikusan át fog irányítani a böngésződbe, méghozzá a Facebook.com vagy a Messenger.com weboldalra, ahol ugyanúgy folytathatod a csevegést.
  • A Meta már el is kezdte értesíteni a felhasználókat az alkalmazáson belül. Ha nálad megjelenik az üzenet, onnantól számítva még körülbelül 60 napig használhatod a megszokott programot, de a végső határidő mindenki számára december 15.

Miért döntöttek így?

Bár a Meta nem adott ki hosszú, részletes indoklást, a szakértők szerint a döntés hátterében több dolog is áll.

  1. Kevesen használták: Valószínűleg nem használta annyi ember az asztali programot, mint amennyit a cég remélt. A legtöbben mobilon vagy közvetlenül a Facebook weboldalán keresztül messengereznek.
  2. Drága a fenntartása: Két külön programot (egy Windowsra, egy Macre) fejleszteni és karbantartani sokkal több pénzbe és energiába kerül, mint egyetlen weboldalt.
  3. Egységesítés: A cég célja, hogy mindenki ugyanazt az élményt kapja, függetlenül attól, milyen eszközön használja a szolgáltatást. Ezt a legegyszerűbben a webes technológiákkal tudják elérni.
    Érdekesség, hogy az asztali appot pont a 2020-as COVID-járvány csúcsán indították, amikor az emberek tömegesen keresték a kapcsolattartás módját a távmunka és a lezárások idején. Akkoriban óriási szükség volt rá, de úgy tűnik, azóta megváltoztak a szokások.

Így mentsd meg a titkosított üzeneteid!

A Messengerben léteznek úgynevezett "végpontok között titkosított" csevegések. Ezek extra biztonságos beszélgetések, amiknek a tartalmát elvileg csak te és a partnered látjátok.
Van azonban egy hátulütőjük: ha nem készítesz róluk egy speciális biztonsági mentést (az úgynevezett Biztonságos tárolást), akkor ezek az üzenetek elveszhetnek, amikor átváltasz a webes verzióra, vagy új eszközre költözöl.
Ne aggódj, a beállítás csak néhány perc! Javasoljuk, hogy ezt még ma tedd meg az asztali alkalmazásban, amíg az működik.

Lépésről lépésre: A Biztonságos tárolás bekapcsolása

  1. Nyisd meg az asztali Messenger alkalmazást.
  2. Kattints a profilképedre a bal felső sarokban, majd válaszd a Beállítások (Settings) menüpontot (gyakran egy fogaskerék ikon).
  3. Keresd meg az Adatvédelem és biztonság (Privacy & Safety) menüpontot, és kattints rá.
  4. Ezen belül válaszd a Végpontok között titkosított csevegések (End-to-end encrypted chats) opciót.
  5. Itt találsz egy Üzenetek tárolása (Message storage) vagy Biztonságos tárolás (Secure Storage) nevű részt. Kattints rá.
  6. Válaszd a Biztonságos tárolás bekapcsolása (Turn on secure storage) lehetőséget.

A mentés módjának kiválasztása

A rendszer fel fogja ajánlani, hogyan szeretnéd védeni ezt a mentést. Több lehetőséged is van, de a legtöbb felhasználónak a PIN kód a legcélszerűbb.
•    Google/Apple fiók: Kényelmes, ha a telefonodon már be vagy jelentkezve, de nem minden platformon működik egyformán.
•    6 számjegyű PIN kód: Ez a legjobb és legegyszerűbb választás.
•    40 karakteres kód: Ez a legbiztonságosabb, de nagyon nehéz megjegyezni, és ha elveszíted, mindennek annyi.
Javaslatunk: Válaszd a 6 számjegyű PIN kódot!
1.    Válaszd a "6 számjegyű PIN létrehozása" opciót.
2.    Írj be egy 6 számjegyű kódot, amit biztosan megjegyzel (de ne az 123456 legyen!).
3.    Írd be újra a megerősítéshez.
4.    Kattints a Beküldés (Submit) vagy Mentés (Save) gombra.
Fontos: Ezt a 6 számjegyű PIN kódot írd fel egy biztonságos helyre! Ha a jövőben új eszközön (például új telefonon vagy a webes felületen) bejelentkezel, a Messenger kérni fogja ezt a PIN-t a titkosított beszélgetéseid visszaállításához. Ha elfelejted, azokat az üzeneteket elveszíted.

Hogyan töltheted le az összes adatodat egy fájlban?

Ha teljesen biztosra akarsz menni, és szeretnél egy offline másolatot mindenről (nem csak a titkosított üzenetekről), erre is van lehetőséged. Így egy ZIP fájlban kapod meg az összes beszélgetésedet, képedet.
Ezt a Facebook.com weboldalon tudod megtenni:
1.    Nyisd meg a Facebook.com-ot a böngésződben.
2.    Kattints a profilképedre a jobb felső sarokban.
3.    Válaszd a Beállítások és adatvédelem menüpontot, majd azon belül a Beállítások-at.
4.    A bal oldali menüben kattints az Adatvédelem és biztonság-ra, majd az Adataid letöltése opcióra (vagy keresd meg a beállítások közt ezt a menüpontot).
5.    Itt kiválaszthatod, hogy pontosan mit szeretnél letölteni. Ha csak az üzenetek kellenek, válaszd ki az Üzenetek kategóriát.
6.    Beállíthatod az időtartományt és a minőséget.
7.    Kattints a Fájl letöltése vagy Letöltés kérése gombra.
8.    A Facebook összeállítja a csomagot (ez eltarthat egy ideig), és értesíteni fog, amint letöltheted a jelszavaddal védett ZIP fájlt.

Na de akkor hogyan csevegjek gépen december 15. után?

A program tehát megszűnik, de a csevegés marad. Két fő lehetőséged lesz:
1. A Facebook.com weboldal Ha amúgy is használod a Facebookot, egyszerűen nyisd meg a hírfolyamot, és a jobb oldali sávban, vagy a felső menüsorban lévő üzenet ikonra kattintva ugyanúgy elérsz minden beszélgetést.
2. A Messenger.com weboldal Ez a legjobb megoldás, ha nem akarsz közben Facebookozni, vagy ha esetleg neked csak Messenger fiókod van, de Facebook profilod nincs. A Messenger.com egy letisztult felület, ami pont úgy néz ki, és szinte ugyanazt tudja, mint a most megszűnő asztali alkalmazás. Elérhetőek a hang- és videóhívások is.

Egy profi trükk: Csinálj a weboldalból "alkalmazást"!

Hiányozni fog, hogy külön ikonja legyen a Messengernek a tálcán, és hogy külön ablakban fusson? Erre van egy szuper trükk a modern böngészőkben!
Ha Google Chrome-ot használsz:
1.    Nyisd meg a Messenger.com oldalt.
2.    Jelentkezz be.
3.    Kattints a böngésző jobb felső sarkában lévő három pöttyre (menü).
4.    Keresd meg az "Alkalmazás telepítése" (Install page as app) vagy "Parancsikon létrehozása" (Create shortcut) menüpontot.
5.    Ha a "Parancsikon létrehozása" opciót választod, pipáld be, hogy "Megnyitás ablakként" (Open as window).
6.    Kattints a Létrehozás gombra.
Ha Mozilla Firefoxot használsz:
1.    Nyisd meg a Messenger.com oldalt.
2.    A címsorban (ahol a webcímet látod) kattints a három vonalra vagy a "Weboldal telepítése" ikonra (ez böngészőverziótól függhet).
3.    Válaszd az "Oldal telepítése alkalmazásként" opciót.
Ezzel a módszerrel a Messenger.com kap egy saját ikont az asztalodra és a tálcádra, és különálló ablakban fog megnyílni, pont mintha egy igazi program lenne.

Van más választás?

Ha teljesen váltani szeretnél, három népszerű alternatívát érdemes megfontolni:
WhatsApp - Szintén a Meta tulajdona, 3 milliárd felhasználó, ingyenes Windows és Mac programmal. Hátránya, hogy a Meta itt is tervezi az asztali alkalmazás megszüntetését.
Signal - Nyílt forráskódú, nonprofit platform, amely a biztonságra fókuszál. Ingyenes és támogatja a csoportos hívásokat is.
Session - Szintén biztonsági fókuszú, és ami fontos: nem igényel telefonszámot vagy személyes adatokat a regisztrációhoz.

Összegzés: A teendőid listája

Ne hagyd az utolsó pillanatra! A zökkenőmentes átálláshoz tedd meg az alábbiakat még ma:

1.    A legfontosabb: Nyisd meg az asztali Messengert, és a beállításokban kapcsold be a Biztonságos tárolás

2.    Állíts be egy 6 számjegyű PIN kódot, és írd fel egy biztonságos helyre.

3.    Nyisd meg a böngésződben a Messenger.com oldalt, és mentsd el a könyvjelzőid közé.

4.    Próbáld ki a "Telepítés alkalmazásként" trükköt, hogy megszokd az új felületet.

5.    Engedélyezd a böngésződben az értesítéseket a Messenger.com számára, hogy ne maradj le az új üzenetekről. 

Ezek a beszélgetések emlékek, információk, kapcsolatok – védd meg őket most, amíg lehet! A változás sosem kényelmes, de ha követed ezt a pár lépést, biztosíthatod, hogy egyetlen fontos üzeneted vagy emléked sem vész el a december 15-i átállás során.


 

