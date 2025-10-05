Mennyiért pihenhetünk ma egy luxus faházban az erdő közepén?

Az utóbbi években egyre népszerűbbek lettek a modern luxus faházak, amelyek a természet közelségét ötvözik a kényelmes, már-már szállodai szintű szolgáltatásokkal. Sokan vonzónak találják, hogy egy erdei faház teraszáról vagy saját jakuzzijából élvezhetik a csendet és a nyugalmat, távol a város zajától.

A hegyek között vagy az erdő közepén álló luxus faház különleges élményt nyújt, ahol a csend és a természet találkozik

Fotó: pexels.com

Mennyibe kerül egy ilyen faház?

A természet közelsége és a luxus élménye azonban nem olcsó mulatság. Aki egy ilyen különleges pihenésre vágyik, annak mélyebben a zsebébe kell nyúlnia – de mennyibe is kerül ma egy éjszaka egy luxus faházban?

Magyarországon az erdei luxus faházak bérleti díja jellemzően 50 000–150 000 forint között mozog éjszakánként, attól függően, hogy milyen extrákat kínálnak. Egy átlagos, jól felszerelt faház két főre 60–80 ezer forint körül elérhető. Ha viszont panorámás kilátás, szauna, jakuzzi vagy éppen saját tópart tartozik hozzá, az árak könnyen a 100–150 ezer forintos sávba emelkedhetnek.

A „glamping”, vagyis a luxuskempingezés világszerte trend, és sokak számára vonzóbb, mint egy klasszikus wellnesshétvége. Az Instagramon és a TikTokon sorra jelennek meg a panorámás teraszokról, saját jakuzziból vagy hangulatos kandalló mellől készült fotók, amelyek sokakat arra csábítanak, hogy kipróbálják ezt a különleges élményt. A pandémia hatására ráadásul egyre többen keresik a zártabb, elszigeteltebb kikapcsolódási formákat, így a magánszféra és a nyugalom különösen felértékelődött.

Magyarországon leginkább a Mátra, a Bükk, a Balaton-felvidék és az Őrség térsége számít népszerű úti célnak, míg külföldön Ausztria, Szlovénia és a skandináv országok kínálnak hasonló élményt. A faházak nemcsak a kikapcsolódásról szólnak, hanem presztízst is jelentenek: sokan életérzést, hangulatot vásárolnak, amikor lefoglalnak egy ilyen szállást.

Egy hétvége ára két főre könnyedén elérheti a 150–300 ezer forintot, mégis egyre többen választják ezt a pihenési formát. Úgy tűnik, a természet közelsége, a diszkrét luxus és a különleges hangulat sokak számára megéri a magasabb árat.