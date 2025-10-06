október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kirándulók, figyelem!

1 órája

Fakitermelési munkálatok miatt nem látogatható a népszerű kirándulóhely

Címkék#feketefenyő#védelem#fakitermelés

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. tájékoztatta az erdőjárókat, hogy a Gulya-dombi Parkerdő területén fakitermelést végez, emiatt több esetben nem látogatható a kirándulóhely.

Szilas Lilla

A fakitermelés miatt az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94. § (1) bekezdése alapján 2025. október 13-ától október 17-ig, hétköznapokon a 7.00 és 16.00 óra közötti időszakban a Parkerdő aktuális munkaterületén erdőlátogatási korlátozás van érvényben - írja a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. a honlapján

A fakitermelés miatti korlátozások a zöld színnel jelölt területrészeket érintik
A fakitermelés miatti korlátozások a zöld színnel jelölt területrészeket érintik
Fotó: verga.hu

A korlátozás azért szükséges, mert az erdőgazdálkodási munkák veszélyeztethetik az erdőlátogatók testi épségét (erdészeti gépek mozgása, fadöntés). A munkával aktuálisan érintett területrészre a balesetek megelőzése érdekében belépni tilos – erre az utak elejére kihelyezett tábla hívja fel a figyelmet.

Fakitermelés miatt erdőlátogatási korlátozásokat vezetnek be

A fakitermelés a feketefenyők folytatódó pusztulása, illetve tűzvédelmi okból szükséges. A termelés során eltávolítják az elpusztult, erősen lombvesztett faegyedeket (főként fenyőket), megelőzve ezáltal a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető baleseteket. A kidőlő száraz fák, a lehulló száraz ágak könnyen balesetet okozhatnak. A parkerdő jelentős része nagymértékben tűzveszélyes, a feketefenyő fafaj túlsúlya miatt. Aszályos időszakban, amikor az aljnövényzet és az avarszőnyeg is kiszárad, fokozott a tűzveszély. Az állatkert védelme érdekében az erdő szélén kb. 20 méter széles sávban eltávolítják a feketefenyőket, csökkentve ezáltal a tűzterjedés kockázatát. 

Fotó: verga.hu

A fakitermelés többműveletes erdészeti géppel történik, amely a fa kidöntését követően elvégzi annak darabolását és legallyazását is. A 2-3 méteresre darabolt faanyag és a koronarészek összegyűjtését és rakodóra szállítását erdészeti kihordó gép végzi. A faanyag elszállítása tehergépkocsikkal történik. A máglyákba rakott koronarészeket leaprítva szállítják el az erdőterületről.

Fotó: verga.hu

A fenyő állományok spontán átalakulása folyamatos, az alsó és újulati szintben mindenütt jelen vannak a termőhelynek megfelelő őshonos lombos fafajok egyedei (molyhos tölgy, cser, virágos kőris, hársak, sajmeggy, stb.). A fakitermelés révén ezek növőtere megnő és a többlet tápanyag, illetve fény hatására fokozott növekedésnek indulnak. Az erdő fennmaradása és fejlődése tehát biztosított.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu