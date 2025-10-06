Fakitermelési munkálatok miatt nem látogatható a népszerű kirándulóhely

A fakitermelés miatt az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94. § (1) bekezdése alapján 2025. október 13-ától október 17-ig, hétköznapokon a 7.00 és 16.00 óra közötti időszakban a Parkerdő aktuális munkaterületén erdőlátogatási korlátozás van érvényben - írja a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. a honlapján.

A fakitermelés miatti korlátozások a zöld színnel jelölt területrészeket érintik

Fotó: verga.hu

A korlátozás azért szükséges, mert az erdőgazdálkodási munkák veszélyeztethetik az erdőlátogatók testi épségét (erdészeti gépek mozgása, fadöntés). A munkával aktuálisan érintett területrészre a balesetek megelőzése érdekében belépni tilos – erre az utak elejére kihelyezett tábla hívja fel a figyelmet.

Fakitermelés miatt erdőlátogatási korlátozásokat vezetnek be

A fakitermelés a feketefenyők folytatódó pusztulása, illetve tűzvédelmi okból szükséges. A termelés során eltávolítják az elpusztult, erősen lombvesztett faegyedeket (főként fenyőket), megelőzve ezáltal a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető baleseteket. A kidőlő száraz fák, a lehulló száraz ágak könnyen balesetet okozhatnak. A parkerdő jelentős része nagymértékben tűzveszélyes, a feketefenyő fafaj túlsúlya miatt. Aszályos időszakban, amikor az aljnövényzet és az avarszőnyeg is kiszárad, fokozott a tűzveszély. Az állatkert védelme érdekében az erdő szélén kb. 20 méter széles sávban eltávolítják a feketefenyőket, csökkentve ezáltal a tűzterjedés kockázatát.

Fotó: verga.hu

A fakitermelés többműveletes erdészeti géppel történik, amely a fa kidöntését követően elvégzi annak darabolását és legallyazását is. A 2-3 méteresre darabolt faanyag és a koronarészek összegyűjtését és rakodóra szállítását erdészeti kihordó gép végzi. A faanyag elszállítása tehergépkocsikkal történik. A máglyákba rakott koronarészeket leaprítva szállítják el az erdőterületről.

Fotó: verga.hu

A fenyő állományok spontán átalakulása folyamatos, az alsó és újulati szintben mindenütt jelen vannak a termőhelynek megfelelő őshonos lombos fafajok egyedei (molyhos tölgy, cser, virágos kőris, hársak, sajmeggy, stb.). A fakitermelés révén ezek növőtere megnő és a többlet tápanyag, illetve fény hatására fokozott növekedésnek indulnak. Az erdő fennmaradása és fejlődése tehát biztosított.