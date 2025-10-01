Balatonalmádi strandok – eltávolítják a veszélyessé vált fákat

Az Önkormányzat egy független faápolási szakértőt bízott meg a strandokon álló fák részletes állapotfelmérésével. A szakvélemény egyértelműen megállapította, hogy több fa egészségi állapota oly mértékben leromlott, hogy azok vihar vagy nagyobb szél esetén közvetlen veszélyt jelenthetnek a strandolókra és az épített környezetre – írja a Balatonalmádi Város Facebook-oldal.

Minden egyes kivágott fa helyett új, egészséges facsemetét ültetnek

Fotó: Balatonalmádi Város/Facebook

Az önkormányzat számára a legfontosabb a személyi biztonság garantálása, ezért a szakértői javaslat alapján a veszélyessé vált fák eltávolítása elkerülhetetlenné vált.

Több fa kivágása mellett döntöttek

Kiemelték, hogy a beavatkozás nem a zöldfelület csökkentését, hanem annak megújítását szolgálja. Minden egyes kivágott fa helyett új, a helyi klímának és a strandkörnyezetnek megfelelő, egészséges facsemete kerül elültetésre. A pótlás során törekszenek arra, hogy az új fák a jövőben évtizedekig biztosítsák a kellemes árnyékot és a gondozott környezetet.

A július elején pusztító hatalmas vihar után Bercsényi László, a település polgármestere elmondta, hogy a város évente szokta átvizsgálni a fáit, a beteg fákat pedig minden esetben kivágják. Ebből sok esetben vita alakul ki, de ennek köszönhetően akkor is meg tudták akadályozni sok fa kidőlését.