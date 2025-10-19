Így mentették a kis denevéreket Balatonalmádiban

A fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii) hazánkban is egyre inkább elterjedt faj, mely a klímaváltozás hatására észak felé terjeszkedik. Ezek a kis denevérek gyakran keresnek menedéket emberi épületekben, így nem ritka, hogy a városokban is találkozhatunk velük – tette közzé a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány Facebook-bejegyzésében.

Fehérszélű törpedenevér mentés Balatonalmádiban – a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány sikeres akciója

Fotó: Mészáros József / Forrás: Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány / Facebook

A fehérszélű törpedenevér jellemzői

A Magyar Madártani és természetvédelmi Egyesület (MME) szerint a fehérszélű törpedenevér kis termetű denevérfaj, melynek testhossza 4,0–4,8 cm, testtömege pedig 4–10 g között változik. Nevét a szárny- és farokvitorla szélén végighúzódó, kb. 1 mm széles, világos szegélyről kapta.

Ezek az állatok főként rovarokkal táplálkoznak és éjszaka aktívak, amikor is szúnyogokat és kisebb hártyásszárnyúakat fogdosnak.

A nőstények nyáron 20–30 példányból álló szülőkolóniákban élnek és gyakran ikreket hoznak a világra. Teleléskor sem vonulnak el, hanem a nyári rezidenciát vagy a környék épületeinek egyéb repedéseit használják szálláshelyül.

A denevérmentés

Az alapítvány bejegyzése szerint egy balatonalmádi ingatlannál javítási munkák miatt 18 példányt gyűjtöttek, hogy a kis denevérek ne sérüljenek meg. A rövid beavatkozást követően az állatok újra a balatoni égboltot szelték, biztonságban folytatva életüket.

Egy, a Facebook-posztra érkezett kérdésre reagálva az alapítvány hangsúlyozta:

A fehérszélű törpedenevér esetében a veszettség átvitele rendkívül ritka, normál együttélés során szinte kizárt. Ha azonban valaki gyakorlattal nem rendelkezik, soha ne próbálja kézzel megfogni az állatot, mindig kesztyűt vagy megfelelő védőeszközt kell használni és a szakemberekhez fordulni.

További kommentekből egyértelműen látszik, hogy az emberek nagyon szeretik ezeket a kis állatokat: sokan aranyosnak és érdekesnek találták a mentést, többen hálájukat fejezték ki a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány munkájáért.

Az efféle mentések nemcsak az egyedek biztonságát szolgálják, hanem a természet és az emberi környezet harmonikus együttélését is elősegítik. A denevérek nem csak aranyosak, de a rovarirtásban is verhetetlenek – igazi kis természetes szuperhősök!