október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eladó ingatlan

1 órája

Már árulják a gigatelket Veszprém keleti kapujában

Címkék#újonnan#külterületi#városrész#telephely

Veszprém keleti városrészében új lehetőség nyílt a befektetők számára, hogy beruházzanak a térségben. Az eladásra kínált fejlesztési telek ideális helyszínt kínál szálláshelyek, üzletek vagy sportlétesítmények létrehozására.

Seres Elizabeth

Veszprém dinamikusan fejlődő keleti városrészében új lehetőség nyílt a befektetők és fejlesztők számára: eladásra kínálják a közel 68 ezer négyzetméteres, GKSZ-26 besorolású fejlesztési telket. A hatalmas fejlesztési telek a város keleti kapujában található, a Tesco, az OBI, a Veszprémi Sportuszoda és a Veszprém Aréna szomszédságában, közvetlen lehajtással az újonnan épült 882-es összekötő útról.

Fejlesztési telek – Veszprém keleti részén kínálnak eladásra egy nagy, sokféle beruházásra alkalmas területet Fotó: ingatlanbazar.hu
Fejlesztési telek – Veszprém keleti részén kínálnak eladásra egy nagy, sokféle beruházásra alkalmas területet
Fotó: ingatlanbazar.hu

Veszprémben eladó egy fejlesztési telek

A külterületi ingatlan művelési ág alól kivett, telephely megnevezésű, és könnyen megközelíthető Székesfehérvár, Győr és a Balaton irányából is. A környék a következő években jelentős beruházások előtt áll: nemcsak kereskedelmi és szolgáltató központként fejlődik, hanem az Európa Sportrégiója 2026 cím kapcsán indított program keretében sport- és turisztikai létesítmények is épülnek.

A telek rendkívül sokoldalú lehetőséget kínál. Ideális helyszín szálláshelyek létrehozására, a városban ugyanis folyamatosan nő a kereslet ilyen létesítmények iránt. Emellett a terület kiválóan alkalmas kereskedelmi, szolgáltató központ, sport- és szabadidős létesítmények megvalósítására. A közművek részben rendelkezésre állnak: a víz és a csatorna a területen áthalad, a villany a közelből leköthető.

Fotó: ingatlanbazar.hu
Fotó: ingatlanbazar.hu

A 67 977 négyzetméteres fejlesztési telek Veszprém keleti kapujában kiemelt befektetési lehetőséget kínál mindazoknak, akik új szálláshelyek, üzleti infrastruktúra vagy sportlétesítmények létrehozásán gondolkodnak. További információért a hirdető elérhetőségein lehet érdeklődni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu