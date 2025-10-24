Már árulják a gigatelket Veszprém keleti kapujában

Veszprém dinamikusan fejlődő keleti városrészében új lehetőség nyílt a befektetők és fejlesztők számára: eladásra kínálják a közel 68 ezer négyzetméteres, GKSZ-26 besorolású fejlesztési telket. A hatalmas fejlesztési telek a város keleti kapujában található, a Tesco, az OBI, a Veszprémi Sportuszoda és a Veszprém Aréna szomszédságában, közvetlen lehajtással az újonnan épült 882-es összekötő útról.

Fotó: ingatlanbazar.hu

A külterületi ingatlan művelési ág alól kivett, telephely megnevezésű, és könnyen megközelíthető Székesfehérvár, Győr és a Balaton irányából is. A környék a következő években jelentős beruházások előtt áll: nemcsak kereskedelmi és szolgáltató központként fejlődik, hanem az Európa Sportrégiója 2026 cím kapcsán indított program keretében sport- és turisztikai létesítmények is épülnek.

A telek rendkívül sokoldalú lehetőséget kínál. Ideális helyszín szálláshelyek létrehozására, a városban ugyanis folyamatosan nő a kereslet ilyen létesítmények iránt. Emellett a terület kiválóan alkalmas kereskedelmi, szolgáltató központ, sport- és szabadidős létesítmények megvalósítására. A közművek részben rendelkezésre állnak: a víz és a csatorna a területen áthalad, a villany a közelből leköthető.

Fotó: ingatlanbazar.hu

A 67 977 négyzetméteres fejlesztési telek Veszprém keleti kapujában kiemelt befektetési lehetőséget kínál mindazoknak, akik új szálláshelyek, üzleti infrastruktúra vagy sportlétesítmények létrehozásán gondolkodnak. További információért a hirdető elérhetőségein lehet érdeklődni.