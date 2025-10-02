Rekordszámú diák csatlakozott az állatvédelmi témahéthez (+ videó)

A felelős állattartás tanítása nem csupán az állatok, hanem az egész társadalom érdeke. Az, ahogyan a gyerekek megtanulnak viszonyulni a házi kedvencekhez vagy a környezetük élőlényeihez, hosszú távon meghatározza majd azt is, milyen közösséget, milyen szemléletet építenek fel felnőttként. A több százezer résztvevő fiatal azt jelzi, hogy egyre erősebb az a közös ügy, amely az állatok iránti tiszteletre és felelősségre nevel.

A jövő állattartói most sajátítják el a felelős állattartás szemléletét

Forrás: Ovádi Péter / Facebook

A pedagógusok munkája is erősíti a felelős állattartás kultúráját

A pedagógusok szerepe ebben felbecsülhetetlen: áldozatos munkájukkal nemcsak tudást adnak át, hanem érzékenyítenek, szemléletet formálnak és példát mutatnak. Az állatvédelem ügye tehát nem csupán az állatokért való kiállásról szól, hanem arról is, hogy a gyerekekből olyan felnőttek váljanak, akik tisztelik az életet, és felelősen bánnak mindazzal, ami rájuk van bízva.

Ovádi Péter hozzátette: "Tanítsuk őket a felelős állattartásra, legyen továbbra is közös ügyünk az állatvédelem."