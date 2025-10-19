1 órája
Hűség és szolgálat: Veszprémben új szintre lépett az állatvédelem és a polgárőrség összefogása (galéria)
Október közepén Veszprém adott otthont az Országos Polgárőr Szövetség Kutyás Szolgálat és Állatvédelmi Tagozatának különleges programjának, a Kutyás Séta Veszprémben sétáltatás elnevezésű rendezvénynek. A esemény fő célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartás fontosságára
A találkozó egyszerre szólt a felelős állattartásról, az összefogás erejéről, és azokról az emberekről, akik nap mint nap tesznek azért, hogy Magyarországon az állatvédelem ne csupán elmélet, hanem valós társadalmi érték legyen.
A rendezvényt a Veszprémi Rendőrkapitányság, a Polgárőrség, a Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány és a PUMI Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ támogatásával rendezték meg. A nap ünnepélyes hangulatban indult, ahol a jelenlévők között nemcsak a polgárőrség és a rendőrség képviselői, hanem civil szervezetek, állatvédők, és természetesen négylábú segítőtársak is ott voltak.
Együttműködés az állatvédelemért – „Csapatban kell dolgoznunk”
A rendezvényt Ovádi Péter, állatvédelemért felelős kormánybiztos nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta: az állatvédelem csak akkor lehet sikeres, ha mindenki együtt dolgozik benne – a hatóságok, a polgárőrök, a civil szervezetek és az állampolgárok egyaránt.
„Az a célunk, hogy a társadalom alapértéke legyen az állatvédelem. Ezért mindannyiunknak tennünk kell, csapatban kell dolgoznunk” – fogalmazott a kormánybiztos, aki külön kiemelte a polgárőrség példamutató szerepét.
Ovádi Péter szerint az állatkínzás nem csupán erkölcsi kérdés, hanem közbiztonsági ügy is:
„Aki állatot kínoz, az emberre készül. Az állatkínzás és az emberekkel szembeni erőszak összefügg. Ezért is fontos, hogy a polgárőrség is aktív szerepet vállaljon az állatvédelemben.”
A kormánybiztos megköszönte az Országos Polgárőr Szövetség elhivatottságát, és biztosította a szervezetet arról, hogy az állam a jövőben is minden eszközzel támogatni fogja az állatvédelmi együttműködéseket.
Így telt az I. Kutyás Fesztivál a Poccában (+ galéria)
„A szeretet nem kér, hanem ad” – megható szavak a kapitányságvezetőtől
A rendezvény egyik legmeghatóbb pillanatát Ficsór Karolina, a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetője hozta el, aki emberi és lelki oldalról közelítette meg az állatvédelem ügyét. Beszédében elmondta, hogy az állatokhoz fűződő kapcsolat nem munka vagy feladat, hanem emberi érték, amit ápolni és védeni kell.
A Jóisten azért teremtette a kutyát, hogy megtanuljunk szeretni. A szeretet nem kér, hanem ad – és ők, a négylábúak az igazi erő: csendes, szívből jövő és hűséges.
Ficsor Karolina saját kutyájáról is mesélt, akivel nyolc éve él együtt, és aki minden élethelyzetben támasza:
Ha szomorú vagyok, megmosolyogtat, ha boldog vagyok, ő is az. És mindig úgy vár, hogy bizalommal és reménnyel – ez az igazi szeretet, amit mindannyiunknak tanulnunk kell.
A kapitányságvezető külön köszönetet mondott a polgárőröknek és civileknek, akik hidat képeznek a társadalom és az állatvédelem között, és megmutatják, hogyan lehet felelősen együtt élni az állatokkal.
Felelős állattartás a szolgálatban – menhelyről polgárőrkutyává vált Léna
Az esemény egyik legszebb gesztusa az volt, amikor a polgárőrök örökbe fogadták Lénát, PUMI egyik lakóját, aki mostantól szolgálati kutyaként folytathatja életét.
A szervezet elnöke, Molnár Zoltán elmondta: az Országos Polgárőr Szövetség kutyás tagozata elkötelezett abban, hogy csak akkor vásároljanak pénzért kutyát, ha menhelyről nem találnak megfelelő társat – ezzel is példát mutatva a felelős állattartásból.
Nemcsak a kutyákról szól az állatvédelem. A felelős állattartás minden állatra vonatkozik – legyen szó házi kedvencekről vagy vadon élő állatokról. A mi zászlónkra ez van felírva.
– mondta Molnár Zoltán, hozzátéve, hogy a polgárőrség célja nem pusztán a védelem, hanem az edukáció és a szemléletformálás is.
Hűség és szolgálat: Veszprémben új szintre lépett az állatvédelemFotók: Fülöp Ildikó/Napló
A rendezvényen több személy is elismerést kapott munkájáért:
- Ovádi Péter kormánybiztos,
- Ficsor Karolina kapitányságvezető,
- Czink Vivien ügyvezető,
- Takács Béla vármegyei elnök,
- valamint Szabó Viktória, polgárőr, Gazdi Coach
Emléklapot és megbízólevelet adott át Ovádi Péter Dr. Márton Kinga állatvédelmi szakállatorvosnak, akit így kértek fel az Állatvédelmi Szakvédelmi Egyesület elnökének.
Veszprém: az állatvédelem városa
Az esemény végén a résztvevők egyetértettek abban, hogy Veszprém méltán válhat az állatvédelem országos központjává. Nemcsak azért, mert itt jött létre a rendezvény, hanem azért is, mert itt találkozik a civil, rendvédelmi és kormányzati szféra összefogása.
Az esemény szervezői úgy fogalmaztak:
A polgárőrségnek nemcsak az emberek biztonságát kell őriznie, hanem a természet és az állatok iránti felelősségünket is.
A rendezvény így nemcsak egy nap volt a naptárban, hanem egy szimbóluma annak, hogy az ember és az állat közti kapcsolat a hűség, a bizalom és az együttműködés alapja.
VI. Beagle Találkozó Veszprémben: a közösség és felelős állattartás ünnepe (galéria + videó)