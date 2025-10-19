Hűség és szolgálat: Veszprémben új szintre lépett az állatvédelem és a polgárőrség összefogása (galéria)

A találkozó egyszerre szólt a felelős állattartásról, az összefogás erejéről, és azokról az emberekről, akik nap mint nap tesznek azért, hogy Magyarországon az állatvédelem ne csupán elmélet, hanem valós társadalmi érték legyen.

Menhelyről szolgálatba – a felelős állattartás élő példája

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A rendezvényt a Veszprémi Rendőrkapitányság, a Polgárőrség, a Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány és a PUMI Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ támogatásával rendezték meg. A nap ünnepélyes hangulatban indult, ahol a jelenlévők között nemcsak a polgárőrség és a rendőrség képviselői, hanem civil szervezetek, állatvédők, és természetesen négylábú segítőtársak is ott voltak.

Együttműködés az állatvédelemért – „Csapatban kell dolgoznunk”

A rendezvényt Ovádi Péter, állatvédelemért felelős kormánybiztos nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta: az állatvédelem csak akkor lehet sikeres, ha mindenki együtt dolgozik benne – a hatóságok, a polgárőrök, a civil szervezetek és az állampolgárok egyaránt.

„Az a célunk, hogy a társadalom alapértéke legyen az állatvédelem. Ezért mindannyiunknak tennünk kell, csapatban kell dolgoznunk” – fogalmazott a kormánybiztos, aki külön kiemelte a polgárőrség példamutató szerepét.

Ovádi Péter szerint az állatkínzás nem csupán erkölcsi kérdés, hanem közbiztonsági ügy is:

„Aki állatot kínoz, az emberre készül. Az állatkínzás és az emberekkel szembeni erőszak összefügg. Ezért is fontos, hogy a polgárőrség is aktív szerepet vállaljon az állatvédelemben.”

A kormánybiztos megköszönte az Országos Polgárőr Szövetség elhivatottságát, és biztosította a szervezetet arról, hogy az állam a jövőben is minden eszközzel támogatni fogja az állatvédelmi együttműködéseket.