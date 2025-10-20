október 20., hétfő

Fermentálás házilag: így használd fel az utolsó adag zöldbabot!

Idén utoljára kapható friss, zsenge zöldbab a veszprémi piacon. Íme néhány kreatív felhasználási mód: az ázsiai fúzió, a grillezés vagy a fermentálás házilag igazi különlegesség lehet a szezon végén.

Mák Lilla

Idén utoljára kapható friss, zsenge zöldbab a veszprémi piacon. Ha sikerült beszerezned, vagy még csak most tervezed, érdemes újragondolni a felhasználását – hiszen a klasszikus főzeléken túl sokkal több lehetőséget rejt ez a zöldség. A zöldbab ma már nemcsak a nagymamák konyhájának alapanyaga: egyre többen kísérleteznek vele modern, kreatív formában. A fermentálás házilag igazi különlegesség: enyhén savanykás, roppanós köret készíthető belőle. De kipróbálhatjuk ázsiai köntösben vagy akár grillezve is – mutatjuk a részleteket.

Fermentálás házilag: zöldbabból savanyúság, köret recept
Fermentálás házilag? Zöldbabbal is lehetséges! Mutatjuk, hogyan vágj bele
Forrás: Napló

Zöldbab fermentálás házilag?

A zöldbab nemcsak főzeléknek vagy levesbe kiváló – mostanában egyre többen fedezik fel újragondolt, modern felhasználási módjait is. Fermentálva például igazi különlegesség: enyhén sós lében, fűszerekkel – fokhagymával, kaporral, csilipaprikával – pár nap alatt savanykás, roppanós és egészséges fermentált finomság készül, amelyben megmaradnak az értékes ásványi anyagok, és amely tökéletes kísérő húsételekhez vagy salátákhoz.

TIPP – Zöldbab télire?

Íme néhány tartósítási eljárás:

  • Ecetesen vagy sós lében eltéve főzeléknek, rakottasnak is használható.
  • Fermentálva különleges savanyúság készíthető belőle.
  • Zsírral vagy sóban elrakva tartós, természetes módon megőrizhető.
  • Zöldbab-salátaként télire póréhagymával, paprikával és fűszerekkel is befőzhető.

Csak friss, roppanós hüvelyeket válassz, a petyhüdteket válogasd ki!

Forrás: Mindmegette.hu – Így tedd el a zöldbabot télire!

Kreatív zöldbab tippek, amiket még biztosan nem próbáltál

  • Grillezve is egyre népszerűbb: kevés olívaolajjal, citrommal és parmezánnal megszórva igazi mediterrán köret válik belőle.
  • A gasztronómiai trendek szerint ázsiai stílusban pirítva – szójaszósszal, gyömbérrel és szezámmaggal – is divatos fogás.

Akik a télre is megőriznék, blansírozva és lefagyasztva vagy ecetes-savanyúságként eltéve is tartósíthatják.

A zöldbab tehát ma már nemcsak a nagymamák konyhájának klasszikusa, hanem a tudatos, kreatív főzés egyik új kedvence.

