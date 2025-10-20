Fermentálás házilag: így használd fel az utolsó adag zöldbabot!

Idén utoljára kapható friss, zsenge zöldbab a veszprémi piacon. Ha sikerült beszerezned, vagy még csak most tervezed, érdemes újragondolni a felhasználását – hiszen a klasszikus főzeléken túl sokkal több lehetőséget rejt ez a zöldség. A zöldbab ma már nemcsak a nagymamák konyhájának alapanyaga: egyre többen kísérleteznek vele modern, kreatív formában. A fermentálás házilag igazi különlegesség: enyhén savanykás, roppanós köret készíthető belőle. De kipróbálhatjuk ázsiai köntösben vagy akár grillezve is – mutatjuk a részleteket.

Fermentálás házilag? Zöldbabbal is lehetséges! Mutatjuk, hogyan vágj bele

Forrás: Napló

Zöldbab fermentálás házilag?

A zöldbab nemcsak főzeléknek vagy levesbe kiváló – mostanában egyre többen fedezik fel újragondolt, modern felhasználási módjait is. Fermentálva például igazi különlegesség: enyhén sós lében, fűszerekkel – fokhagymával, kaporral, csilipaprikával – pár nap alatt savanykás, roppanós és egészséges fermentált finomság készül, amelyben megmaradnak az értékes ásványi anyagok, és amely tökéletes kísérő húsételekhez vagy salátákhoz.