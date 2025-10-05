Festmények, grafikák a kirakatokban

A művészetkedvelők a Sport és a Frankel Leó utcai üzletek kirakataiban láthatják Gombosi Lászlóné Marianna az egyesület elnöke, Albertné Baptsán Éva, Helyes Zoltán, Koroncai Zoltánné Márti, Kotsy Gézáné Ibolya, László Józsefné Éva, Németh Ferenc, Ozorai Sándor, Szücs Ferencné Magdolna, Varga György, Ványa Magdolna, Csarmaszné Réfi Erika Éva, Deákné Pesti Magdolna, Kajdi Rita, Nagy Katalin és Rábaközi Ilona alkotásait. A Dorner László alpolgármester, az óváros és a bányásztelep önkormányzati képviselője, valamint barátai által szervezett program keretében a Mobilitási hét gyermekrajzpályázat nyertes alkotásai is láthatók, az alkotók a megnyitón ajándékot kapnak. Az Üveges Nyugdíjasklub tagjai süteménnyel és italokkal kínálnak mindenkit. Ismét lesz tombolasorsolás, a szerencsések a kiállítók alkotásait nyerhetik. A tárlat október 22-ig látható.