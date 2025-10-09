október 9., csütörtök

Óvatosan közlekedjenek!

1 órája

Figyelem, katonai konvoj halad át Gyulafirátóton ma kora este!

Címkék#Adaptive Hussars 2025#konvoj#Gyulafirátót

A MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred technikai eszközöket csoportosít át az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat keretében.

Szilas Lilla

Október 09-én 17:00-20:00 óra között Gyulafirátót - 82-es főút - M1 autópálya - M19 autóút - Győr (laktanya) útvonalon katonai konvoj fog áthaladni - közölte a MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred

A katonai konvoj közelében fokozott óvatosságra intenek
A katonai konvoj közelében fokozott óvatosságra intenek
Fotó: MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred/Facebook

Katonai konvoj Gyulafirátóton

Kérik, hogy a katonai járművek, konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.

 

