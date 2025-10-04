Fluffy & me – Az ajkai srác palacsintával hódította meg az országot (+ videó)

Képzeljünk el egy olyan desszertet, amiért naponta több százan képesek sorban állni, és ami már az első falat után örökre rabul ejti a vendégeket. A budapesti Kazinczy utcában található Fluffy & me pontosan ilyen hely: szufflé palacsintáiért minden nap kígyózó sorokban várakoznak a rajongók. A háttérben az ajkai származású sportoló és marketinges, Rózsavölgyi Gergő, valamint társa, Kis-Balázs Attila állnak – a Fluffy & me ugyanis nem csupán egy étterem, hanem kettőjük közös álma, amelyet csak együtt tudtak életre hívni.

A Fluffy & me szufflé palacsintáiért mindenki rajong

Fluffy & me – százszor is újrakezdték, mire elérték az álmot

A Fluffy & me ötlete nem egyik napról a másikra született. Gergő és társa több mint 400 alkalommal dolgozták át a koncepciót, és az összes létező receptet kipróbálták, mielőtt megtalálták a tökéletes ízt. Még a kétszázadik próbálkozás után sem adták fel, pontosan ez a kitartás hozta meg később a sikert.

A palacsintáért világot jártak, még Marokkóig is elutaztak

A tökéletes íz és állag kikísérletezéséhez bejárták a világot, különböző országok palacsintázóit próbálták ki, sőt még egy marokkói helyre is befizettek, hogy testközelből lássák, ott hogyan készül a desszert. Végül egy külföldi receptet vásároltak meg, amelynek köszönhetően létrejöhetett az igazi Fluffy & me-élmény.

Minden pénzüket feltették rá

Két hónap keresgélés után találtak rá a Kazinczy utcai üzlethelyiségre, amelynek felújítására és az engedélyek beszerzésére minden pénzüket ráköltötték. Nyolc hónap kemény munka és fejenként 20 millió forintos befektetés után nyitotta meg kapuit a palacsintázó, amely mára Magyarország egyik legfelkapottabb vendéglátóhelyévé vált. Azóta több mint 5000 szufflé palacsintát adtak el, és nem ritka, hogy órákat kell várni egy asztalért. A telt ház garantált, a hype pedig egyre csak nő.

A híres szufflé palacsinta, amiért még a sztárok is sorban állnak

Mi is az a szufflé palacsinta, amiért egész Budapest sorban áll? Japánból indult, és villámgyorsan meghódította a világot.

Nem lapos, mint a hagyományos palacsinta, hanem magas, remegő és habkönnyű.

A titok: a tojásfehérjét addig verik, amíg szinte levegővé nem válik.

Amikor beleharapsz, olyan érzés, mintha tényleg egy felhődarabot ennél meg, ezért is hívják sokan felhő palacsintának.

Már a látványa is show: aranybarna, vastag korongok, amik szinte táncolnak a tányéron.

Tetején friss gyümölcs, szirup, csoki vagy tejszínhab, ami szinte mindig egy ütős Insta-fotóra kívánkozik. Nem csoda, hogy az Instagram és a TikTok egyik legnagyobb desszertsztárja lett.

Egy desszert, amit még a hírességek sem tudnak kihagyni

A Fluffy & me palacsintázó pillanatok alatt a budapesti gasztrovilág egyik legmenőbb helyévé nőtte ki magát. Influenszerek, sztárok és turisták váltják egymást a bejáratnál, hogy megkóstolják a legendás desszertet. A közösségi médiát elárasztják az étteremben készült fotók és videók, a Fluffy & me TikTok-oldala pedig már most tömegeket mozgat meg.