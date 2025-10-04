október 4., szombat

Sikersztori

1 órája

Fluffy & me – Az ajkai srác palacsintával hódította meg az országot (+ videó)

Címkék#sikertöténet#palacsinta#siker#étterem

A budapesti palacsintázó ma már az ország egyik legfelkapottabb étterme. A Fluffy & me alapítói, az ajkai származású Rózsavölgyi Gergő és társa, Kis-Balázs Attila minden pénzüket és energiájukat feláldozták a közös álomért, a felhő palacsintáért, amelyért ma ezrek rajonganak.

Sabjanics-Somlai Petra

Képzeljünk el egy olyan desszertet, amiért naponta több százan képesek sorban állni, és ami már az első falat után örökre rabul ejti a vendégeket. A budapesti Kazinczy utcában található Fluffy & me pontosan ilyen hely: szufflé palacsintáiért minden nap kígyózó sorokban várakoznak a rajongók. A háttérben az ajkai származású sportoló és marketinges, Rózsavölgyi Gergő, valamint társa, Kis-Balázs Attila állnak – a Fluffy & me ugyanis nem csupán egy étterem, hanem kettőjük közös álma, amelyet csak együtt tudtak életre hívni.

Fluffy & me szufflé palacsinta desszert
A Fluffy & me szufflé palacsintáiért mindenki rajong
Forrás: Rózsavölgyi Gergő Facebook-oldala

Fluffy & me – százszor is újrakezdték, mire elérték az álmot

A Fluffy & me ötlete nem egyik napról a másikra született. Gergő és társa több mint 400 alkalommal dolgozták át a koncepciót, és az összes létező receptet kipróbálták, mielőtt megtalálták a tökéletes ízt. Még a kétszázadik próbálkozás után sem adták fel, pontosan ez a kitartás hozta meg később a sikert.

A palacsintáért világot jártak, még Marokkóig is elutaztak

A tökéletes íz és állag kikísérletezéséhez bejárták a világot, különböző országok palacsintázóit próbálták ki, sőt még egy marokkói helyre is befizettek, hogy testközelből lássák, ott hogyan készül a desszert. Végül egy külföldi receptet vásároltak meg, amelynek köszönhetően létrejöhetett az igazi Fluffy & me-élmény.

Minden pénzüket feltették rá 

Két hónap keresgélés után találtak rá a Kazinczy utcai üzlethelyiségre, amelynek felújítására és az engedélyek beszerzésére minden pénzüket ráköltötték. Nyolc hónap kemény munka és fejenként 20 millió forintos befektetés után nyitotta meg kapuit a palacsintázó, amely mára Magyarország egyik legfelkapottabb vendéglátóhelyévé vált. Azóta több mint 5000 szufflé palacsintát adtak el, és nem ritka, hogy órákat kell várni egy asztalért. A telt ház garantált, a hype pedig egyre csak nő.

híres szufflé palacsinta sztárok és influenszerek
A híres szufflé palacsinta, amiért még a sztárok is sorban állnak
Forrás: fluffyandme.hu

 

Mi is az a szufflé palacsinta, amiért egész Budapest sorban áll?

  • Japánból indult, és villámgyorsan meghódította a világot.
  • Nem lapos, mint a hagyományos palacsinta, hanem magas, remegő és habkönnyű.
  • A titok: a tojásfehérjét addig verik, amíg szinte levegővé nem válik.
  • Amikor beleharapsz, olyan érzés, mintha tényleg egy felhődarabot ennél meg, ezért is hívják sokan felhő palacsintának.
  • Már a látványa is show: aranybarna, vastag korongok, amik szinte táncolnak a tányéron.
  • Tetején friss gyümölcs, szirup, csoki vagy tejszínhab, ami szinte mindig egy ütős Insta-fotóra kívánkozik.

Nem csoda, hogy az Instagram és a TikTok egyik legnagyobb desszertsztárja lett.

Egy desszert, amit még a hírességek sem tudnak kihagyni

A Fluffy & me palacsintázó pillanatok alatt a budapesti gasztrovilág egyik legmenőbb helyévé nőtte ki magát. Influenszerek, sztárok és turisták váltják egymást a bejáratnál, hogy megkóstolják a legendás desszertet. A közösségi médiát elárasztják az étteremben készült fotók és videók, a Fluffy & me TikTok-oldala pedig már most tömegeket mozgat meg.

@fluffyandme_ Válasz @Gecko részére köszönjük a sok tàmogató kommentet!! 📍Budapest Kazinczy utca 52/C 📍 #palacsintázó #palacsintabár #fluffyandme #fluffypancakes ♬ eredeti hang - fluffyandme_

A kézilabdapályáról a TikTokig – így lett Gergőből étterem-tulajdonos

Rózsavölgyi Gergő neve sokaknak a kézilabdapályáról lehet ismerős. Játszott Ajkán, Veszprémben és Balatonfüreden, később külföldön is, jelenleg pedig a Mizse KC játékosa. A sport mellett azonban TikTok-marketingszakértőként és tartalomgyártóként is komoly tapasztalatot szerzett, amit most az étterem népszerűsítésében kamatoztat. Saját YouTube-csatornáján pedig az üzleti élet kulisszatitkait is megosztja.

Fluffy & me társtulajdonos Rózsavölgyi Gergő kézilabdázó múlt
Rózsavölgyi Gergő kézilabdásként kezdte, ma már a Fluffy & me egyik tulajdonosa
Fotó: nemzetisport.hu

Új korszak kezdődik – terjeszkedni készül a népszerű palacsintázó

A siker akkora, hogy a tulajdonosok nem állnak meg Budapestnél. Franchise-partnereket keresnek, így könnyen lehet, hogy hamarosan az ország több városában is kígyózó sorok várják majd a sztárdesszertre éhes vendégeket.

A Fluffy & me több, mint egy palacsintázó: egy álomból született sikersztori. Rózsavölgyi Gergő és Kis-Balázs Attila bebizonyította, hogy elég két elszánt ember és egy zseniális ötlet, hogy megírják Magyarország legédesebb történetét.

 

