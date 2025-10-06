Hátborzongató látványt nyújt az elhagyatott fogorvosi rendelő (+ galéria)

Az ablakkal szemközt áll egy fogorvosi szék, amiben egykor több száz ember fordulhatott meg, akik fogfájással érkeztek a rendelőbe. A régi épületet ellepte a kosz, a penész és egyéb nem túl bizalomgerjesztő dolog. Az egykori fogorvosi rendelő bútorzatát és eszközeinek nagy részét hátrahagyták, ezzel még kísértetiesebbé téve a helyet.

A fogorvosi rendelő lepusztultan, elhagyatottan áll

Fotó: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

Fogorvosi rendelő a múltból

A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon mindössze annyit fűzött a képekhez, hogy: „Itt már nem hallatszik a fúró hangja." A kommenteket elnézve pedig nem csak én féltem mindig is a fogorvostól vagy a fúró hangjától. Többen is kínzókamraként vagy félelmeik melegágyaként hivatkoztak az orvosi székre.