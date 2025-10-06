36 perce
Hátborzongató látványt nyújt az elhagyatott fogorvosi rendelő (+ galéria)
Én személy szerint egy működő fogorvosi rendelőben is frászt kapok, mivel a fogorvosok és eszközeik gyerekkori traumákat okoztak számomra. Ennél pedig már csak egy elhagyatott, horrorisztikus fogorvosi rendelő az ijesztőbb.
Az ablakkal szemközt áll egy fogorvosi szék, amiben egykor több száz ember fordulhatott meg, akik fogfájással érkeztek a rendelőbe. A régi épületet ellepte a kosz, a penész és egyéb nem túl bizalomgerjesztő dolog. Az egykori fogorvosi rendelő bútorzatát és eszközeinek nagy részét hátrahagyták, ezzel még kísértetiesebbé téve a helyet.
Fogorvosi rendelő a múltból
A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon mindössze annyit fűzött a képekhez, hogy: „Itt már nem hallatszik a fúró hangja." A kommenteket elnézve pedig nem csak én féltem mindig is a fogorvostól vagy a fúró hangjától. Többen is kínzókamraként vagy félelmeik melegágyaként hivatkoztak az orvosi székre.
Hátborzongató látványt nyújt az elhagyatott fogorvosi rendelőFotók: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook
Nem ez az első eset, hogy orvosi eszközöket hagynak veszni. Nemrégiben egy Magyarország elhagyottan – BCO urbex nevű Facebook-oldal egy egész egészségházat talált elhagyatva, mely szintén tele volt orvosi eszközökkel.