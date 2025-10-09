28 perce
Termékvisszahívás: ebbe az ételbe került veszélyes vegyszer, ebből ne egyen!
A hatóság figyelmezteti a fogyasztókat egy nemrégiben felmerült élelmiszerbiztonsági problémára. A gyors intézkedés célja a vásárlók egészségének védelme: ennek érdekében visszahívtak egy fermentált fekete fokhagyma terméket.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) értesítése alapján egy importált fermentált fekete fokhagyma termékben tiltott növényvédőszer-maradványt találtak. A vizsgálat szerint a termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is került áru, így hazai fogyasztók is érintettek lehetnek.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a Thaiturizmus Kft.-vel, amely a hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket. A vállalkozás gondoskodott a kifogásolt tétel visszahívásáról, valamint a termék további sorsáról, amely lehet megsemmisítés vagy elszállítás. A hatóság a folyamatot folyamatosan nyomon követi.
A termékvisszahívásra kerülő fokhagyma adatai:
- Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100 g
- Márka: Golden Lion
- Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027
- Lot szám: 20250446_011
- Eredet: Kína
- Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.
- A visszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer-tartalom.
A hatóság felhívja a fogyasztók figyelmét: ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termék még a birtokukban van, ne fogyasszák el, és lehetőség szerint juttassák vissza a vásárlás helyére. A gyors intézkedés célja, hogy a termék biztonságosan kerüljön ki a forgalomból, és a vásárlók egészségét minden körülmények között megvédjék.
