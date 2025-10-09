október 9., csütörtök

Termékvisszahívás: ebbe az ételbe került veszélyes vegyszer, ebből ne egyen!

A hatóság figyelmezteti a fogyasztókat egy nemrégiben felmerült élelmiszerbiztonsági problémára. A gyors intézkedés célja a vásárlók egészségének védelme: ennek érdekében visszahívtak egy fermentált fekete fokhagyma terméket.

Titzl Vivien

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) értesítése alapján egy importált  fermentált fekete fokhagyma termékben tiltott növényvédőszer-maradványt találtak. A vizsgálat szerint a termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is került áru, így hazai fogyasztók is érintettek lehetnek.

Fekete fokhagyma: nem engedélyezett növényvédőszert találtak benne
Fekete fokhagyma: nem engedélyezett növényvédőszert találtak benne 
Forrás: NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a Thaiturizmus Kft.-vel, amely a hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket. A vállalkozás gondoskodott a kifogásolt tétel visszahívásáról, valamint a termék további sorsáról, amely lehet megsemmisítés vagy elszállítás. A hatóság a folyamatot folyamatosan nyomon követi.

A termékvisszahívásra kerülő fokhagyma adatai:

  • Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100 g
  • Márka: Golden Lion
  • Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027
  • Lot szám: 20250446_011
  • Eredet: Kína
  • Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.
  • A visszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer-tartalom.

A hatóság felhívja a fogyasztók figyelmét: ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termék még a birtokukban van, ne fogyasszák el, és lehetőség szerint juttassák vissza a vásárlás helyére. A gyors intézkedés célja, hogy a termék biztonságosan kerüljön ki a forgalomból, és a vásárlók egészségét minden körülmények között megvédjék.

 

 

