Termékvisszahívás: ebbe az ételbe került veszélyes vegyszer, ebből ne egyen!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) értesítése alapján egy importált fermentált fekete fokhagyma termékben tiltott növényvédőszer-maradványt találtak. A vizsgálat szerint a termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is került áru, így hazai fogyasztók is érintettek lehetnek.

Fekete fokhagyma: nem engedélyezett növényvédőszert találtak benne

Forrás: NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a Thaiturizmus Kft.-vel, amely a hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket. A vállalkozás gondoskodott a kifogásolt tétel visszahívásáról, valamint a termék további sorsáról, amely lehet megsemmisítés vagy elszállítás. A hatóság a folyamatot folyamatosan nyomon követi.