Hidegrázó videón, ahogy megmozdul minden a csongrádi földrengésben (videó)

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint a 4,1-es magnitúdójú földrengést Csongrád lakosságán kívül a környező településeken, például Szegeden és Gyomaendrődön is érezték. A beszámolók szerint sokan álmukból riadtak fel a recsegő-ropogó hangokra. Károkról az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés.

Ezen a helyen pattant ki szerda hajnalban a földrengés

Fotó: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium/Facebook

Hogyan keletkezett a földrengés? Miért pont Csongrádnál?

Amikor a Föld óriási kőzetlemezei (tektonikus lemezek) súrlódva elmozdulnak egymás mellett, feszültség halmozódik fel a széleiknél. A lemezek tehát lassan mozognak, de a súrlódás miatt megakadhatnak egy törésvonal mentén. Ilyenkor a feszültség a kőzetekben felgyűlik, egészen addig, amíg a kőzetek már nem bírják tovább. Ekkor hirtelen elmozdulnak a kőzetblokkok a törésvonalnál, ami rengeteg energiát szabadít fel. Ez az energia szeizmikus hullámok formájában terjed szét, amit a föld felszínén rázkódásként érzékelünk.

Az obszervatórium szerint a mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban-hetekben. Jelenleg is vizsgálják, hogy a mostani rengés összefüggésben áll-e a nyári eseményekkel, illetve hogy kapcsolódik-e a Magyarország területén azonosított, jelenleg is aktív szerkezeti vonalakhoz (Koroknai és mtsai, 2020). A nyári csongrádi szeizmikus események előzetes értelmezése szerint azok nagy valószínűséggel nem a jelenleg aktív K–ÉK, Ny–DNy irányú zónákhoz köthetők, hanem feltehetően a Pannon-medence rövidülésével összefüggő, arra merőleges, mélyebben fekvő szerkezetekhez. A mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez.

Nem ez volt az első földrengés mostanában

A korábban említett nyári földmozgás Csongrád környékén július 18-án történt. Már akkor azt írta a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium, hogy nem egy klasszikus földrengéssorozattal – tehát főrengéssel és azt követő utórengésekkel – állnak szemben, hanem úgynevezett földrengésraj (angolul earthquake swarm) alakult ki. Ez azt jelenti, hogy a rengések nem egyetlen nagyobb földrengés köré rendeződnek, hanem több, egymáshoz hasonló, kisebb magnitúdójú (esetünkben jellemzően M < 3) földrengés pattanhat ki, akár hetekig vagy hónapokig tartó időszak alatt. Tehát a mai rengés után is számíthatnak még a csongrádi lakosok földrengésekre.