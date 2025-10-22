október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenetes

4 órája

Hidegrázó videón, ahogy megmozdul minden a csongrádi földrengésben (videó)

Címkék#földrengés#földmozgás#obszervatórium

Csongrád-Csanád vármegye lakossága alatt szerda hajnalban megmozdult a föld, ugyanis helyi idő szerint 0 óra 50 perckor 4,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg Csongrád térségét. A földrengéssel kapcsolatos első szakértői reakciókat és a lakossági észleléseket is megtalálják cikkünkben.

Szilas Lilla

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint a 4,1-es magnitúdójú földrengést Csongrád lakosságán kívül a környező településeken, például Szegeden és Gyomaendrődön is érezték. A beszámolók szerint sokan álmukból riadtak fel a recsegő-ropogó hangokra. Károkról az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés.

Ezen a helyen pattant ki szerda hajnalban a földrengés
Ezen a helyen pattant ki szerda hajnalban a földrengés
Fotó: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium/Facebook

Hogyan keletkezett a földrengés? Miért pont Csongrádnál?

Amikor a Föld óriási kőzetlemezei (tektonikus lemezek) súrlódva elmozdulnak egymás mellett, feszültség halmozódik fel a széleiknél. A lemezek tehát lassan mozognak, de a súrlódás miatt megakadhatnak egy törésvonal mentén. Ilyenkor a feszültség a kőzetekben felgyűlik, egészen addig, amíg a kőzetek már nem bírják tovább. Ekkor hirtelen elmozdulnak a kőzetblokkok a törésvonalnál, ami rengeteg energiát szabadít fel. Ez az energia szeizmikus hullámok formájában terjed szét, amit a föld felszínén rázkódásként érzékelünk.

Az obszervatórium szerint a mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban-hetekben. Jelenleg is vizsgálják, hogy a mostani rengés összefüggésben áll-e a nyári eseményekkel, illetve hogy kapcsolódik-e a Magyarország területén azonosított, jelenleg is aktív szerkezeti vonalakhoz (Koroknai és mtsai, 2020). A nyári csongrádi szeizmikus események előzetes értelmezése szerint azok nagy valószínűséggel nem a jelenleg aktív K–ÉK, Ny–DNy irányú zónákhoz köthetők, hanem feltehetően a Pannon-medence rövidülésével összefüggő, arra merőleges, mélyebben fekvő szerkezetekhez. A mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez.

Nem ez volt az első földrengés mostanában

A korábban említett nyári földmozgás Csongrád környékén július 18-án történt. Már akkor azt írta a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium, hogy nem egy klasszikus földrengéssorozattal – tehát főrengéssel és azt követő utórengésekkel – állnak szemben, hanem úgynevezett földrengésraj (angolul earthquake swarm) alakult ki. Ez azt jelenti, hogy a rengések nem egyetlen nagyobb földrengés köré rendeződnek, hanem több, egymáshoz hasonló, kisebb magnitúdójú (esetünkben jellemzően M < 3) földrengés pattanhat ki, akár hetekig vagy hónapokig tartó időszak alatt. Tehát a mai rengés után is számíthatnak még a csongrádi lakosok földrengésekre. 

Előfordulhatnak földrengések Magyarországon más pontjain is a későbbiekben?

A magyarországi szeizmológiai hálózat folyamatosan figyeli a föld alatti mozgásokat, és a mérések alapján évente több kisebb rengés is történik hazánk területén – ezek túlnyomó többsége 2-es, 3-as magnitúdó alatti, vagyis csak a műszerek észlelik őket, az emberek alig érzik.

Bár Magyarország nem számít földrengésveszélyes országnak, kisebb földmozgások időről időre előfordulnak, főként a Dunántúl és a középső országrész egyes pontjain.

Mostanában szerencsére nem történt vármegyénkben földrengés, azonban a 2024 decemberében az Észak-Kalifornia térségét érinő földmozgás Veszprém vármegyében is mérhető volt. Akkor a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet megbízott igazgatója, Kovács István lapunknak elmondta, hogy Magyarországon a lakosság nem észlelhette a kaliforniai földrengést. Az ötös magnitúdónál nagyobb földrengéseket már a világon az összes jó műszer érzékeli, ezért a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat és így a badacsonytördemici szeizmométer is detektálni képes. Azonban ember által nem érzékelhetők ezek a hullámok ilyen távolságból. 

Ami ténylegesen érezhető volt a vármegyében, 2017-ben történt Ugodnál. Ez egy kisebb, a Richter-skála szerinti 2,4-es erősségű földrengés volt. De történt már nagyobb erejű földrengés is nálunk. 1985. augusztus 15-én földrengés rázta meg a Közép-Dunántúlt. A rengés epicentruma Peremarton–Berhida térségében volt, a Richter-skála szerint 5-ös erősségű, amely 6,5–7 közötti intenzitást jelentett. A helyi lakosok komoly károkról számoltak be: falak repedtek, tetők omlottak, sokan elhagyták otthonukat. A lakosság azóta sem felejtette el a szörnyű földrengést, aminek következtében sok ember otthontalanná vált.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu