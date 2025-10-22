4 órája
Hidegrázó videón, ahogy megmozdul minden a csongrádi földrengésben (videó)
Csongrád-Csanád vármegye lakossága alatt szerda hajnalban megmozdult a föld, ugyanis helyi idő szerint 0 óra 50 perckor 4,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg Csongrád térségét. A földrengéssel kapcsolatos első szakértői reakciókat és a lakossági észleléseket is megtalálják cikkünkben.
A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint a 4,1-es magnitúdójú földrengést Csongrád lakosságán kívül a környező településeken, például Szegeden és Gyomaendrődön is érezték. A beszámolók szerint sokan álmukból riadtak fel a recsegő-ropogó hangokra. Károkról az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés.
Hogyan keletkezett a földrengés? Miért pont Csongrádnál?
Amikor a Föld óriási kőzetlemezei (tektonikus lemezek) súrlódva elmozdulnak egymás mellett, feszültség halmozódik fel a széleiknél. A lemezek tehát lassan mozognak, de a súrlódás miatt megakadhatnak egy törésvonal mentén. Ilyenkor a feszültség a kőzetekben felgyűlik, egészen addig, amíg a kőzetek már nem bírják tovább. Ekkor hirtelen elmozdulnak a kőzetblokkok a törésvonalnál, ami rengeteg energiát szabadít fel. Ez az energia szeizmikus hullámok formájában terjed szét, amit a föld felszínén rázkódásként érzékelünk.
Az obszervatórium szerint a mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban-hetekben. Jelenleg is vizsgálják, hogy a mostani rengés összefüggésben áll-e a nyári eseményekkel, illetve hogy kapcsolódik-e a Magyarország területén azonosított, jelenleg is aktív szerkezeti vonalakhoz (Koroknai és mtsai, 2020). A nyári csongrádi szeizmikus események előzetes értelmezése szerint azok nagy valószínűséggel nem a jelenleg aktív K–ÉK, Ny–DNy irányú zónákhoz köthetők, hanem feltehetően a Pannon-medence rövidülésével összefüggő, arra merőleges, mélyebben fekvő szerkezetekhez. A mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez.
Nem ez volt az első földrengés mostanában
A korábban említett nyári földmozgás Csongrád környékén július 18-án történt. Már akkor azt írta a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium, hogy nem egy klasszikus földrengéssorozattal – tehát főrengéssel és azt követő utórengésekkel – állnak szemben, hanem úgynevezett földrengésraj (angolul earthquake swarm) alakult ki. Ez azt jelenti, hogy a rengések nem egyetlen nagyobb földrengés köré rendeződnek, hanem több, egymáshoz hasonló, kisebb magnitúdójú (esetünkben jellemzően M < 3) földrengés pattanhat ki, akár hetekig vagy hónapokig tartó időszak alatt. Tehát a mai rengés után is számíthatnak még a csongrádi lakosok földrengésekre.
Előfordulhatnak földrengések Magyarországon más pontjain is a későbbiekben?
A magyarországi szeizmológiai hálózat folyamatosan figyeli a föld alatti mozgásokat, és a mérések alapján évente több kisebb rengés is történik hazánk területén – ezek túlnyomó többsége 2-es, 3-as magnitúdó alatti, vagyis csak a műszerek észlelik őket, az emberek alig érzik.
Bár Magyarország nem számít földrengésveszélyes országnak, kisebb földmozgások időről időre előfordulnak, főként a Dunántúl és a középső országrész egyes pontjain.
Mostanában szerencsére nem történt vármegyénkben földrengés, azonban a 2024 decemberében az Észak-Kalifornia térségét érinő földmozgás Veszprém vármegyében is mérhető volt. Akkor a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet megbízott igazgatója, Kovács István lapunknak elmondta, hogy Magyarországon a lakosság nem észlelhette a kaliforniai földrengést. Az ötös magnitúdónál nagyobb földrengéseket már a világon az összes jó műszer érzékeli, ezért a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat és így a badacsonytördemici szeizmométer is detektálni képes. Azonban ember által nem érzékelhetők ezek a hullámok ilyen távolságból.
Ami ténylegesen érezhető volt a vármegyében, 2017-ben történt Ugodnál. Ez egy kisebb, a Richter-skála szerinti 2,4-es erősségű földrengés volt. De történt már nagyobb erejű földrengés is nálunk. 1985. augusztus 15-én földrengés rázta meg a Közép-Dunántúlt. A rengés epicentruma Peremarton–Berhida térségében volt, a Richter-skála szerint 5-ös erősségű, amely 6,5–7 közötti intenzitást jelentett. A helyi lakosok komoly károkról számoltak be: falak repedtek, tetők omlottak, sokan elhagyták otthonukat. A lakosság azóta sem felejtette el a szörnyű földrengést, aminek következtében sok ember otthontalanná vált.