Újabb földrengés rázta meg Magyarországot!

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet szerint földrengés Magyarországon is előfordulhat, és ezúttal Pest vármegyében, Inárcs közelében regisztráltak földmozgást. A földrengés erőssége 2,1-es magnitúdójú* volt, vagyis a gyenge rengések közé tartozik, amelyek általában nem okoznak épületkárokat, de a közelben élők számára érzékelhetők lehetnek.

Forrás: Shutterstock

Földrengés Magyarországon: többen is észlelték a földmozgást

A jelenséget több lakos is észlelte az epicentrum környékén: néhány másodperces enyhe remegésről, rezgésről számoltak be. A szeizmológiai intézethez beérkező visszajelzések szerint a földmozgás inkább csak ijedtséget okozott, semmint tényleges károkat.

A magyarországi szeizmológiai hálózat folyamatosan figyeli a föld alatti mozgásokat, és a mérések alapján évente több kisebb rengés is történik hazánk területén – ezek túlnyomó többsége 2-es, 3-as magnitúdó alatti, vagyis csak a műszerek észlelik őket, az emberek alig érzik.

Bár Magyarország nem számít földrengésveszélyes országnak, kisebb földmozgások időről időre előfordulnak, főként a Dunántúl és a középső országrész egyes pontjain. A mostani eset is emlékeztet arra, hogy a föld mélyén zajló folyamatok időnként itt is megmozdítják a talajt – még ha csak néhány pillanatra is.