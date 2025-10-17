október 17., péntek

Mutatjuk, hol érzékelték a földmozgást

2 órája

Újabb földrengés rázta meg Magyarországot!

Csütörtök este kisebb földrengést észleltek a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet munkatársai. A szakemberek szerint a földmozgás nem okozott károkat, de több helyről érkeztek bejelentések enyhe földmozgásról.

Veol.hu

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet szerint földrengés Magyarországon is előfordulhat, és ezúttal Pest vármegyében, Inárcs közelében regisztráltak földmozgást. A földrengés erőssége 2,1-es magnitúdójú* volt, vagyis a gyenge rengések közé tartozik, amelyek általában nem okoznak épületkárokat, de a közelben élők számára érzékelhetők lehetnek.

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet szerint földrengés Magyarországon is előfordulhat
Forrás: Shutterstock

Földrengés Magyarországon: többen is észlelték a földmozgást

A jelenséget több lakos is észlelte az epicentrum környékén: néhány másodperces enyhe remegésről, rezgésről számoltak be. A szeizmológiai intézethez beérkező visszajelzések szerint a földmozgás inkább csak ijedtséget okozott, semmint tényleges károkat.

A magyarországi szeizmológiai hálózat folyamatosan figyeli a föld alatti mozgásokat, és a mérések alapján évente több kisebb rengés is történik hazánk területén – ezek túlnyomó többsége 2-es, 3-as magnitúdó alatti, vagyis csak a műszerek észlelik őket, az emberek alig érzik.

Bár Magyarország nem számít földrengésveszélyes országnak, kisebb földmozgások időről időre előfordulnak, főként a Dunántúl és a középső országrész egyes pontjain. A mostani eset is emlékeztet arra, hogy a föld mélyén zajló folyamatok időnként itt is megmozdítják a talajt – még ha csak néhány pillanatra is.

*A magnitúdó jelentése nagyság vagy erősség, amelyet természettudományi kontextusban, például csillagászatban (fényesség), földrengés (erősség) vagy akár zene (hangterjedelem) esetén használunk

A berhidai földrengés a Richter-skála szerint 5-ös erősségű volt

1985. augusztus 15-én földrengés rázta meg a Közép-Dunántúlt. A rengés epicentruma Peremarton–Berhida térségében volt, a Richter-skála szerint 5-ös erősségű, amely 6,5–7 közötti intenzitást jelentett. A fülei református templom súlyosan megsérült, leszakadt a mennyezet és az orgona is megsemmisült. A helyi lakosok komoly károkról számoltak be: falak repedtek, tetők omlottak, sokan elhagyták otthonukat.

 

 

