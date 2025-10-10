október 10., péntek

Balatonfüred

Tényfeltáró rendezvény a Balaton partján

Címkék#rendezvény#Folyami Polgárnaszád Balatonfüreden#vásárcsarnok#CÖF-CÖKA#program

Balatonfüreden október 11-én közéleti rendezvényt tartanak a vásárcsarnok nyugati bejáratánál. A Folyami Polgárnaszád eseményen a résztvevők betekintést kapnak a polgári közösség elmúlt éveinek eredményeibe.

A Folyami Polgárnaszád rendezvényt október 11-én, szombaton 10.30-kor tartják Balatonfüreden, a vásárcsarnok nyugati bejáratánál – írja a Civil Összefogás Fórum és Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány  (CÖF-CÖKA)

A Folyami Polgárnaszád eseményt október 11-én tartják Balatonfüreden. Forrás: Civil Összefogás Fórum (CÖF)
Folyami Polgárnaszád Balatonfüreden

A program során a szervezők az elmúlt évek közéleti folyamatait kívánják bemutatni, előadások és zenei előadás kíséretében. A felszólalók között lesz ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a CÖF-CÖKA szóvivője, valamint Kontrát Károly országgyűlési képviselő.

A rendezvény kulturális programját a Kormorán együttes előadása egészíti ki. A szervezők tájékoztatása szerint a program nyitott, a részvétel ingyenes.

 

