Tényfeltáró rendezvény a Balaton partján

A Folyami Polgárnaszád rendezvényt október 11-én, szombaton 10.30-kor tartják Balatonfüreden, a vásárcsarnok nyugati bejáratánál – írja a Civil Összefogás Fórum és Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA)

A Folyami Polgárnaszád eseményt október 11-én tartják Balatonfüreden

Forrás: Civil Összefogás Fórum (CÖF)

Folyami Polgárnaszád Balatonfüreden

A program során a szervezők az elmúlt évek közéleti folyamatait kívánják bemutatni, előadások és zenei előadás kíséretében. A felszólalók között lesz ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a CÖF-CÖKA szóvivője, valamint Kontrát Károly országgyűlési képviselő.

A rendezvény kulturális programját a Kormorán együttes előadása egészíti ki. A szervezők tájékoztatása szerint a program nyitott, a részvétel ingyenes.