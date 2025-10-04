Térkövek cseréje miatt vezetnek be forgalomkorlátozásokat

A munkálatok alatt több alkalommal forgalmi rend változásra kell számítani, de a tér és a csatlakozó utcák forgalma teljesen nem szűnik meg. A munkálatok első ütemében (előre láthatólag október 27-ig) a tér nyugati oldalán az irodaház előtti szakasz kerül lezárásra. Ezzel egy időben a keleti oldalra terelődik át az Óváros térre, illetve az onnan kijövő forgalom. A Horgos utca, illetve a Buhim utca az eredeti forgalmi rend szerint használható.

A munkálatok alatt többször forgalmi rend változásokra kell számítani

Fotó: Veszprém VMJV Polgármesteri Hivatala

Forgalmi rend változások az útburkolat cseréje idején

Második ütemben (várhatóan október 28. és november 15. között) a tér keleti oldalán folytatódnak a munkálatok, mely lezárással a Buhim utca megközelítése a Thököly utca felől lehetséges. A Buhim utca 2–4–6. számú ingatlanok előtti útszakasz kétirányúvá válik a kivitelezés idejére. Az Óváros térre, illetve az onnan kijövő forgalom a nyugati oldali útburkolatra terelődik át.

Fotó: Veszprém VMJV Polgármesteri Hivatala

A város vezetése kéri, hogy az ideiglenes helyszíni forgalomkorlátozás közúti jelzéseit fokozott figyelemmel kövessék. Az arra közlekedők és ott lakók türelmét és megértését köszönik.