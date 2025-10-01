20 perce
A füredi Anna-bál, amely után többen csak annyit mondtak: „érdekes döntés volt”
A Balaton-parti báli szezon legnagyobb eseményének számító 173. Anna-bált 1998-ban a megszokott Hotel Árkád helyett a szomszédos Annabella adott otthont. A Veszprémi Napló akkori beszámolója szerint az este elegáns, mégis vitákat kiváltó volt – ahogy a címe is sejtette: „A szépségválasztás ráncai.”
Az ügy azért kapott hirtelen nyilvánosságot – ahogyan tegnapi cikkünkben már megírtuk –, mert az akkori győztes, Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnökeként ismét az országos sajtó érdeklődésének középpontjába került. A párt vezetője, Magyar Péter az ő kinevezése kapcsán külön kiemelte, hogy „Ágnes 18 évesen az Anna-bál szépe volt” – ezzel a régi balatoni esemény hirtelen új megvilágításba került. A korabeli sajtó több lapja is utalt arra, hogy az 1998-as füredi Anna-bál szépségkirálynő-választását viták kísérték.
Az Anna-bál aranyalmája Forsthoffer Ágnesé – kérdés, kit illetett volna valójában
A vendégek jól érezték magukat, a szervezést és a döntéseket azonban többen is megkérdőjelezték. A győztes, a 18 éves Forsthoffer Ágnes a koronázás előtt még arról beszélt, hogy a szépségkirálynő-választás eltorzítja a bál eredeti hangulatát – végül mégis ő vehette át az aranyalmát. A korabeli tudósítások beszámoltak arról is, hogy az Anna-bál első udvarhölgye a budapesti Bartha Elektra, a második helyezettje pedig Marti Zsuzsa lett.
A bál résztvevői közül sokan az élményt, mások a versenyt látták a legfontosabbnak. A Napló újságírója, az est emberi oldalát ragadta meg: cikkében az őszinte barátságot emelte ki a legszebb pillanatként, amikor a veszprémi Zöld Zsófia barátnőként gratulált Forsthoffer Ágnesnek. A 173. Anna-bál így nemcsak a szépségről, hanem a fiatalok lelkesedéséről, a Balaton báli hagyományairól és az eltűnő pillanatokról is szólt. A Veszprémi Napló akkori sorai most, 27 évvel később új értelmet nyernek – hiszen a múlt eseményei néha egészen váratlanul kerülnek vissza a közbeszédbe.
Korabeli közhelyek és spekulációk tükrében
A közel harminc évvel ezelőtti tudósítások szerint sokan Hada Renátát látták a legesélyesebbnek az Anna-bál koronájára – „akinek többen megjósolták, hogy nyerni fog” –, ám a bál zsűrijének döntése nem matematikai képlet eredménye, hanem ízlés, hangulat és pillanat szülte ítélet. Minden verseny hoz meglepetéseket, és a 173. Anna-bál sem volt kivétel: az aranyalma végül Forsthoffer Ágnes fejére került. Emellé érdekes adalékként idézhető a korabeli Kurír egyik mondata:
Sokak szerint a döntés nem volt igazságos, mert a bálkirálynő papája a füredi hajógyár igazgatója (...) volt
27 évvel később a füredi bál egykori szépe már a politikai életben tűnt fel: Forsthoffer Ágnes ma a Tisza Párt alelnöke. A kinevezését személyesen Magyar Péter jelentette be, aki közösségi oldalán is megemlítette, hogy „Ágnes 18 évesen a füredi Anna-bál szépe volt.” Egy báli aranyalma tehát idővel politikai jelképpé vált – a múlt és a jelen szokatlanul találkozott össze a reflektorfényben.
