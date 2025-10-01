A füredi Anna-bál, amely után többen csak annyit mondtak: „érdekes döntés volt”

Az ügy azért kapott hirtelen nyilvánosságot – ahogyan tegnapi cikkünkben már megírtuk –, mert az akkori győztes, Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnökeként ismét az országos sajtó érdeklődésének középpontjába került. A párt vezetője, Magyar Péter az ő kinevezése kapcsán külön kiemelte, hogy „Ágnes 18 évesen az Anna-bál szépe volt” – ezzel a régi balatoni esemény hirtelen új megvilágításba került. A korabeli sajtó több lapja is utalt arra, hogy az 1998-as füredi Anna-bál szépségkirálynő-választását viták kísérték.

Forsthoffer Ágnes – Anna-bál: egy este, amely után évekig beszéltek a választásról

Kép: Napló archívum

Az Anna-bál aranyalmája Forsthoffer Ágnesé – kérdés, kit illetett volna valójában

A vendégek jól érezték magukat, a szervezést és a döntéseket azonban többen is megkérdőjelezték. A győztes, a 18 éves Forsthoffer Ágnes a koronázás előtt még arról beszélt, hogy a szépségkirálynő-választás eltorzítja a bál eredeti hangulatát – végül mégis ő vehette át az aranyalmát. A korabeli tudósítások beszámoltak arról is, hogy az Anna-bál első udvarhölgye a budapesti Bartha Elektra, a második helyezettje pedig Marti Zsuzsa lett.

A bál résztvevői közül sokan az élményt, mások a versenyt látták a legfontosabbnak. A Napló újságírója, az est emberi oldalát ragadta meg: cikkében az őszinte barátságot emelte ki a legszebb pillanatként, amikor a veszprémi Zöld Zsófia barátnőként gratulált Forsthoffer Ágnesnek. A 173. Anna-bál így nemcsak a szépségről, hanem a fiatalok lelkesedéséről, a Balaton báli hagyományairól és az eltűnő pillanatokról is szólt. A Veszprémi Napló akkori sorai most, 27 évvel később új értelmet nyernek – hiszen a múlt eseményei néha egészen váratlanul kerülnek vissza a közbeszédbe.

Korabeli közhelyek és spekulációk tükrében

A közel harminc évvel ezelőtti tudósítások szerint sokan Hada Renátát látták a legesélyesebbnek az Anna-bál koronájára – „akinek többen megjósolták, hogy nyerni fog” –, ám a bál zsűrijének döntése nem matematikai képlet eredménye, hanem ízlés, hangulat és pillanat szülte ítélet. Minden verseny hoz meglepetéseket, és a 173. Anna-bál sem volt kivétel: az aranyalma végül Forsthoffer Ágnes fejére került. Emellé érdekes adalékként idézhető a korabeli Kurír egyik mondata: