október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Évekig beszéltek róla

1 órája

A füredi Anna-bál, amely után többen csak annyit mondtak: „érdekes döntés volt”

Címkék#Tisza Párt#Anna-bál#Magyar Péter#botrány

A Balaton-parti báli szezon legnagyobb eseményének számító 173. Anna-bált 1998-ban a megszokott Hotel Árkád helyett a szomszédos Annabella adott otthont. A Veszprémi Napló akkori beszámolója szerint az este elegáns, mégis vitákat kiváltó volt – ahogy a címe is sejtette: „A szépségválasztás ráncai.”

Az ügy azért kapott hirtelen nyilvánosságot – ahogyan tegnapi cikkünkben már megírtuk –, mert az akkori győztes, Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnökeként ismét az országos sajtó érdeklődésének középpontjába került. A párt vezetője, Magyar Péter az ő kinevezése kapcsán külön kiemelte, hogy „Ágnes 18 évesen az Anna-bál szépe volt” – ezzel a régi balatoni esemény hirtelen új megvilágításba került. A korabeli sajtó több lapja is utalt arra, hogy az 1998-as füredi Anna-bál szépségkirálynő-választását viták kísérték.

Forsthoffer Ágnes – Anna-bál: egy este, amely után évekig beszéltek a választásról Kép: Napló archívum
Forsthoffer Ágnes – Anna-bál: egy este, amely után évekig beszéltek a választásról
Kép: Napló archívum

Az Anna-bál aranyalmája Forsthoffer Ágnesé – kérdés, kit illetett volna valójában

A vendégek jól érezték magukat, a szervezést és a döntéseket azonban többen is megkérdőjelezték. A győztes, a 18 éves Forsthoffer Ágnes a koronázás előtt még arról beszélt, hogy a szépségkirálynő-választás eltorzítja a bál eredeti hangulatát – végül mégis ő vehette át az aranyalmát. A korabeli tudósítások beszámoltak arról is, hogy az Anna-bál első udvarhölgye a budapesti Bartha Elektra, a második helyezettje pedig Marti Zsuzsa lett.

A bál résztvevői közül sokan az élményt, mások a versenyt látták a legfontosabbnak. A Napló újságírója, az est emberi oldalát ragadta meg: cikkében az őszinte barátságot emelte ki a legszebb pillanatként, amikor a veszprémi Zöld Zsófia barátnőként gratulált Forsthoffer Ágnesnek. A 173. Anna-bál így nemcsak a szépségről, hanem a fiatalok lelkesedéséről, a Balaton báli hagyományairól és az eltűnő pillanatokról is szólt. A Veszprémi Napló akkori sorai most, 27 évvel később új értelmet nyernek – hiszen a múlt eseményei néha egészen váratlanul kerülnek vissza a közbeszédbe.

Korabeli közhelyek és spekulációk tükrében

A közel harminc évvel ezelőtti tudósítások szerint sokan Hada Renátát látták a legesélyesebbnek az Anna-bál koronájára – „akinek többen megjósolták, hogy nyerni fog” –, ám a bál zsűrijének döntése nem matematikai képlet eredménye, hanem ízlés, hangulat és pillanat szülte ítélet. Minden verseny hoz meglepetéseket, és a 173. Anna-bál sem volt kivétel: az aranyalma végül Forsthoffer Ágnes fejére került. Emellé érdekes adalékként idézhető a korabeli Kurír egyik mondata:

Sokak szerint a döntés nem volt igazságos, mert a bálkirálynő papája a füredi hajógyár igazgatója (...) volt

Forsthoffer Ágnes (középen) nyerte az Anna-bált 1998-ban, korabeli képen két udvarhölgyével
Forrás: Arcanum

27 évvel később a füredi bál egykori szépe már a politikai életben tűnt fel: Forsthoffer Ágnes ma a Tisza Párt alelnöke. A kinevezését személyesen Magyar Péter jelentette be, aki közösségi oldalán is megemlítette, hogy „Ágnes 18 évesen a füredi Anna-bál szépe volt.” Egy báli aranyalma tehát idővel politikai jelképpé vált – a múlt és a jelen szokatlanul találkozott össze a reflektorfényben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu