Borsosgyőr múltja képeken

A fotókiállítás megálmodója és létrehozója Balogh-Gancz Renáta és Pusztainé Becskereki Virág volt, előbbi elmondta: a kiállítás ötlete 2023 októberében született, amikor a helyi nyugdíjasklub vendégül látta Seregély Bélát, a falu tapasztalt történetmesélőjét. Béla előadása döbbentette rá a szervezőket, mekkora értéket rejtenek a település múltját őrző emlékek, és hogy ezeket meg kell mutatni a mai borsosgyőrieknek is.

A fotókiállítás sok helyi lakos lelkes munkájának köszönhetően valósult meg

Fotó: Bella Lúcia

A fotókiállítás rengeteg történetet mesél el

– A tavalyi madarak és fák napján rendezett kisebb fotókiállítás már megmutatta, hogy képesek leszünk összehozni egy nagyobb szabású helytörténeti gyűjteményt is – mesélte Renáta. Egy évvel ezelőtt kezdte el felkeresni a helyi és elszármazott családokat, hogy elegendő idő jusson a régi képek és relikviák összegyűjtésére, az emlékek felelevenítésére. Rövid idő alatt több mint ezer fotó érkezett, mindegyikhez egy-egy személyes történet is.

Fényképeken is megelevenedett a múlt

Fotó: Bella Lúcia

A fényképeket digitalizálták, témák szerint válogatták, rendszerezték, majd a kiállításra szánt anyagot a hely szűkössége miatt mintegy felére kellett csökkenteni.

– A kiállítás anyaga rendkívül sokszínű – folytatta Renáta. – Bemutatja a helyi mezőgazdaság, a Czimmermann-malom, a világháborúk, a zsidómentés, a temetők, emlékhelyek és szakkörök történetét, valamint a falu mindennapjait, közösségi eseményeit – a mozitól a sportéletig, a színjátszóktól a borversenyekig.

A megnyitón kicsinek bizonyult a művelődési ház

Fotó: Illyés Kitti

A megnyitón Pusztainé Becskereki Virág, a családi közösség alelnöke és Vadász Krisztina, Pápa város alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. A rendezvényen közel 150-en vettek részt, így az előkészített 71 ülőhely kevésnek bizonyult – sokan a folyosón várakoztak, mások később tértek vissza, hogy megnézhessék a tárlatot. A vendéglátásról a Borsosgyőri Nyugdíjas Klub gondoskodott: a házi pogácsák és meleg tea igazi közösségi hangulatot teremtett. A Családi Közösségi Klub tagjai segítettek az installációban és a szervezés minden fázisában, a helyi és elszármazott családok pedig fotókkal, történetekkel gazdagították a gyűjteményt.