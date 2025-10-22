Veszprém 35 éve képeken (+ galéria)

Harmincöt éve, hogy Magyarországon megalakultak az önkormányzatok, és a helyi közösségek ismét maguk dönthetnek sorsukról. E jeles évforduló alkalmából korábban ünnepi megemlékezést tartott Veszprém város önkormányzata, szerdán pedig megnyílt a 35 évet összefoglaló fotókiállítás.

Az önkormányzatiság 35 évét összefoglaló fotókiállítás nyílt a Kossuth utcán

Fotó: Nagy Lajos/Napló

130 képből áll a fotókiállítás

Már korábban is felfigyelhetett a lakosság, hogy valami készül a Kossuth utcán, szerdán 13 órakor pedig lerántották a leplet: Veszprém önkormányzatiságának 35 évet összefoglaló fotókiállítást nyitottak. A retró képeken látszik, a három évtized alatt mennyit változott a város látképe, épületei, utcái. Az összesen 130 képből álló fotókiállítás egész nap látogatható, esti kivilágításban is végignézhetjük a történelem darabkáit.