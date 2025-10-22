október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

11 órája

Veszprém 35 éve képeken (+ galéria)

Címkék#retro#Veszprém 35 éve képeken#történelem

Fotókiállítás nyílt Veszprém központjában, a Kossuth utcán, ahol az önkormányzatiság 35 évre visszatekintő múltja jelenik meg.

Szilas Lilla

Harmincöt éve, hogy Magyarországon megalakultak az önkormányzatok, és a helyi közösségek ismét maguk dönthetnek sorsukról. E jeles évforduló alkalmából korábban ünnepi megemlékezést tartott Veszprém város önkormányzata, szerdán pedig megnyílt a 35 évet összefoglaló fotókiállítás. 

Az önkormányzatiság 35 évét összefoglaló fotókiállítás nyílt a Kossuth utcán
Az önkormányzatiság 35 évét összefoglaló fotókiállítás nyílt a Kossuth utcán
Fotó: Nagy Lajos/Napló

130 képből áll a fotókiállítás

Már korábban is felfigyelhetett a lakosság, hogy valami készül a Kossuth utcán, szerdán 13 órakor pedig lerántották a leplet: Veszprém önkormányzatiságának 35 évet összefoglaló fotókiállítást nyitottak. A retró képeken látszik, a három évtized alatt mennyit változott a város látképe, épületei, utcái. Az összesen 130 képből álló fotókiállítás egész nap látogatható, esti kivilágításban is végignézhetjük a történelem darabkáit. 

Veszprém 35 éve képeken

Fotók: Nagy Lajos

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu