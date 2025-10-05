október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Fradi-győzelem és jótékony célú árverés a jubileumi mérkőzésen (galéria)

Címkék#bauxit sportcentrum#öregfiúk csapat#Tapolca Öregfiúk FC

Nagy érdeklődés övezte szombaton a Tapolcai Öregfiúk FC jubileumi mérkőzését. A Fradi öregfiúk csapata győzelemmel zárta a gálát a Bauxit Sportcentrumban.

Seres Elizabeth

Nagy érdeklődés kísérte szombaton a Tapolcai Öregfiúk FC 30 éves jubileumát, amelyen a Ferencváros öregfiúk csapata lépett pályára a Bauxit Sportcentrumban. A lelátókat most is sokan megtöltötték, a Fradi pedig – ahogy harminc évvel ezelőtt – ismét győzelemmel zárta a gálamérkőzést.

Tapolcán rendezték meg a jubileumi mérkőzést, ahol a Fradi öregfiúk csapata újra győzött Fotó: Tapolcai öregfiúk FC
Tapolcán rendezték meg a jubileumi mérkőzést, ahol a Fradi öregfiúk csapata újra győzött 
Fotó: Tapolcai Öregfiúk FC 

A Fradi ismét győzelemmel ünnepelt

A meccs előtt lapunknak nyilatkozott egy olyan ferencvárosi öregfiú, aki 30 évvel ezelőtt is pályára lépett Tapolcán: „ Akkor is ilyen szuper pálya volt, mint most, és gratulálok, hogy ilyen szép létesítményen tudunk pályára lépni. Mindenképpen győzelmet várunk, nagyon jó csapattal érkeztünk, sok futó játékosunk van, úgyhogy mi ott középen elleszünk a pályán”  – mondta mosolyogva.

Az ünnepi program nemcsak a fociról szólt: a rendezvényhez kapcsolódó jótékonysági árverés is lezárult. A Ferencváros játékosai által aláírt mezért két segítőkész hölgy és családjaik versenyeztek a licit hajrájában. Mindketten tartották 250 ezer forintos ajánlatukat, így végül közösen végezték el a kezdőrúgást. A felajánlások összege így 500 ezer forinttal gazdagítja a tízéves, leukémiás Horváth Ákos gyógykezelését támogató alapot.

Tapolcai Öregfiúk FC–Ferencváros öregfiúk

Fotók: Czilli Károly

A szervezők hangsúlyozták: a mai mérkőzésen is sokan járultak hozzá Ákos megsegítéséhez, a játékoskijárónál elhelyezett gyűjtőládába szintén érkeztek adományok. „Hálásan köszönünk minden licitet és támogatást, az összefogásnak köszönhetően eddig nem látott eredményt értünk el" – mondták az esemény szervezői. 

A jubileumi ünnepség felidézte a múltbeli legendás mérkőzést, ismét nagy élményt adott a szurkolóknak, és megható példát mutatott a közösségi összefogás erejéről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu