Fradi-győzelem és jótékony célú árverés a jubileumi mérkőzésen (galéria)

Nagy érdeklődés kísérte szombaton a Tapolcai Öregfiúk FC 30 éves jubileumát, amelyen a Ferencváros öregfiúk csapata lépett pályára a Bauxit Sportcentrumban. A lelátókat most is sokan megtöltötték, a Fradi pedig – ahogy harminc évvel ezelőtt – ismét győzelemmel zárta a gálamérkőzést.

Tapolcán rendezték meg a jubileumi mérkőzést, ahol a Fradi öregfiúk csapata újra győzött

Fotó: Tapolcai Öregfiúk FC

A Fradi ismét győzelemmel ünnepelt

A meccs előtt lapunknak nyilatkozott egy olyan ferencvárosi öregfiú, aki 30 évvel ezelőtt is pályára lépett Tapolcán: „ Akkor is ilyen szuper pálya volt, mint most, és gratulálok, hogy ilyen szép létesítményen tudunk pályára lépni. Mindenképpen győzelmet várunk, nagyon jó csapattal érkeztünk, sok futó játékosunk van, úgyhogy mi ott középen elleszünk a pályán” – mondta mosolyogva.

Az ünnepi program nemcsak a fociról szólt: a rendezvényhez kapcsolódó jótékonysági árverés is lezárult. A Ferencváros játékosai által aláírt mezért két segítőkész hölgy és családjaik versenyeztek a licit hajrájában. Mindketten tartották 250 ezer forintos ajánlatukat, így végül közösen végezték el a kezdőrúgást. A felajánlások összege így 500 ezer forinttal gazdagítja a tízéves, leukémiás Horváth Ákos gyógykezelését támogató alapot.