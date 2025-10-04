október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heti ajánlat

49 perce

Húsakciók október első hetében

Címkék#Lidl#Aldi#áruházakban#gulyáshús#szalámik#Tesco Áruház#hús#akció#sonka

Október elején a friss hús akciók kerülnek a középpontba a Veszprém vármegyei boltokban. A vásárlók most kedvező áron juthatnak hozzá sertés-, csirke- és pulykahúsokhoz, valamint szalámikhoz és sonkákhoz.

Balogh Rebeka

Október elején a friss hús akciók fontos lehetőséget kínálnak az egészséges, szezonális étrend kiegészítésére, hiszen a húsok fehérjében gazdag alapanyagok, amelyek különféle főzési és sütési módokhoz alkalmasak.

A friss hús akciók az ősz során különféle főzési és sütési lehetőségeket kínálnak a vásárlóknak a Veszprém vármegyei boltokban. Forrás: pexels
A friss hús akciók az ősz során különféle főzési és sütési lehetőségeket kínálnak a vásárlóknak a Veszprém vármegyei boltokban.
Forrás: pexels

Friss hús akciók az áruházakban

Aldi kínálatában a friss sertés gulyáshús 15%-kal 1099 Ft, pörköltekhez és rakott ételekhez ajánlott. A kockázott bacon 30%-kal 899 Ft, sütéshez és köretekhez ideális. A baromfivirsli csirkemellel 33%-kal 449 Ft, sült ételekhez vagy salátákhoz kiváló. A friss norvég lazacfilé 18%-kal 4990 Ft, párolt vagy sütött fogásokhoz. Az angol karaj 33%-kal 399 Ft, grillezéshez vagy serpenyőben sütéshez. A csirkemell sonka 30%-kal 299 Ft, szendvicsekhez és hidegtálakhoz ajánlott. A mini sertés májas 35%-kal 199 Ft, kenyérre vagy uzsonnára alkalmas.

A Lidlben a friss, szeletelt sertéskaraj 1129 Ft, sütéshez és pörköltekhez ideális. A fiatal kacsaszelet 400 Ft kedvezménnyel 1399 Ft, sütéshez vagy rántott ételekhez ajánlott. A sertéscsülök 34%-kal 329 Ft, főzéshez vagy pörkölthöz. A nemespenészes szalámi 29%-kal 489 Ft, hidegtálhoz vagy szendvicshez. A sonkaválogatás 30%-kal 899 Ft, szendvicsekhez vagy tálaláshoz. A csirkemell szeletek 33%-kal 529 Ft, salátákhoz vagy gyors fogásokhoz. A Rákóczi szalámi 26%-kal 585 Ft, hidegtálakhoz vagy szendvicsekhez.

A Tescóban a friss sertéslapocka 16%-kal 1449 Ft, pörköltekhez, rakott ételekhez ajánlott. A friss magyar sertéscsülök 17%-kal 1599 Ft, főzéshez és sült ételekhez. A csíkozott friss marhapacal 25%-kal 1869 Ft, pörkölthöz vagy serpenyős fogásokhoz. A füstölt csemege szalonna 33%-kal 239 Ft, köretekhez vagy reggelire.

A Sparban a Galilló pulykamellsonka 21%-kal 549 Ft, szendvicsekhez és hidegtálakhoz ajánlott. A Füsli klasszikus virsli 35%-kal 899 Ft, gyors vacsorához vagy körethez. A Hertz sonka karaj szeletelve 41%-kal 499 Ft, szendvicsekhez. A Landhoff tálaló sonka 26%-kal 439 Ft, hidegtálakhoz. Az erdei szalonna 20%-kal 279 Ft, főzéshez vagy sütéshez. A Tourist 26%-kal 329 Ft, reggelihez vagy uzsonnára. A füstölt főtt tarja 20%-kal 399 Ft, köretekhez vagy főzelékhez.

Az őszi szezonban a friss hús akciók lehetőséget adnak a változatos, egészséges étkezésre. A boltok kínálatában található sertés-, csirke- és pulykahúsok, valamint szalámik és sonkák könnyen beilleszthetők különféle főzési módokhoz, így a mindennapi étrend részeként hozzájárulnak a fehérjebevitelhez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu