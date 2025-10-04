Húsakciók október első hetében

Október elején a friss hús akciók fontos lehetőséget kínálnak az egészséges, szezonális étrend kiegészítésére, hiszen a húsok fehérjében gazdag alapanyagok, amelyek különféle főzési és sütési módokhoz alkalmasak.

A friss hús akciók az ősz során különféle főzési és sütési lehetőségeket kínálnak a vásárlóknak a Veszprém vármegyei boltokban.

Forrás: pexels

Friss hús akciók az áruházakban

Aldi kínálatában a friss sertés gulyáshús 15%-kal 1099 Ft, pörköltekhez és rakott ételekhez ajánlott. A kockázott bacon 30%-kal 899 Ft, sütéshez és köretekhez ideális. A baromfivirsli csirkemellel 33%-kal 449 Ft, sült ételekhez vagy salátákhoz kiváló. A friss norvég lazacfilé 18%-kal 4990 Ft, párolt vagy sütött fogásokhoz. Az angol karaj 33%-kal 399 Ft, grillezéshez vagy serpenyőben sütéshez. A csirkemell sonka 30%-kal 299 Ft, szendvicsekhez és hidegtálakhoz ajánlott. A mini sertés májas 35%-kal 199 Ft, kenyérre vagy uzsonnára alkalmas.

A Lidlben a friss, szeletelt sertéskaraj 1129 Ft, sütéshez és pörköltekhez ideális. A fiatal kacsaszelet 400 Ft kedvezménnyel 1399 Ft, sütéshez vagy rántott ételekhez ajánlott. A sertéscsülök 34%-kal 329 Ft, főzéshez vagy pörkölthöz. A nemespenészes szalámi 29%-kal 489 Ft, hidegtálhoz vagy szendvicshez. A sonkaválogatás 30%-kal 899 Ft, szendvicsekhez vagy tálaláshoz. A csirkemell szeletek 33%-kal 529 Ft, salátákhoz vagy gyors fogásokhoz. A Rákóczi szalámi 26%-kal 585 Ft, hidegtálakhoz vagy szendvicsekhez.

A Tescóban a friss sertéslapocka 16%-kal 1449 Ft, pörköltekhez, rakott ételekhez ajánlott. A friss magyar sertéscsülök 17%-kal 1599 Ft, főzéshez és sült ételekhez. A csíkozott friss marhapacal 25%-kal 1869 Ft, pörkölthöz vagy serpenyős fogásokhoz. A füstölt csemege szalonna 33%-kal 239 Ft, köretekhez vagy reggelire.

A Sparban a Galilló pulykamellsonka 21%-kal 549 Ft, szendvicsekhez és hidegtálakhoz ajánlott. A Füsli klasszikus virsli 35%-kal 899 Ft, gyors vacsorához vagy körethez. A Hertz sonka karaj szeletelve 41%-kal 499 Ft, szendvicsekhez. A Landhoff tálaló sonka 26%-kal 439 Ft, hidegtálakhoz. Az erdei szalonna 20%-kal 279 Ft, főzéshez vagy sütéshez. A Tourist 26%-kal 329 Ft, reggelihez vagy uzsonnára. A füstölt főtt tarja 20%-kal 399 Ft, köretekhez vagy főzelékhez.