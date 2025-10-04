1 órája
Húsakciók október első hetében
Október elején a friss hús akciók kerülnek a középpontba a Veszprém vármegyei boltokban. A vásárlók most kedvező áron juthatnak hozzá sertés-, csirke- és pulykahúsokhoz, valamint szalámikhoz és sonkákhoz.
Október elején a friss hús akciók fontos lehetőséget kínálnak az egészséges, szezonális étrend kiegészítésére, hiszen a húsok fehérjében gazdag alapanyagok, amelyek különféle főzési és sütési módokhoz alkalmasak.
Friss hús akciók az áruházakban
Aldi kínálatában a friss sertés gulyáshús 15%-kal 1099 Ft, pörköltekhez és rakott ételekhez ajánlott. A kockázott bacon 30%-kal 899 Ft, sütéshez és köretekhez ideális. A baromfivirsli csirkemellel 33%-kal 449 Ft, sült ételekhez vagy salátákhoz kiváló. A friss norvég lazacfilé 18%-kal 4990 Ft, párolt vagy sütött fogásokhoz. Az angol karaj 33%-kal 399 Ft, grillezéshez vagy serpenyőben sütéshez. A csirkemell sonka 30%-kal 299 Ft, szendvicsekhez és hidegtálakhoz ajánlott. A mini sertés májas 35%-kal 199 Ft, kenyérre vagy uzsonnára alkalmas.
A Lidlben a friss, szeletelt sertéskaraj 1129 Ft, sütéshez és pörköltekhez ideális. A fiatal kacsaszelet 400 Ft kedvezménnyel 1399 Ft, sütéshez vagy rántott ételekhez ajánlott. A sertéscsülök 34%-kal 329 Ft, főzéshez vagy pörkölthöz. A nemespenészes szalámi 29%-kal 489 Ft, hidegtálhoz vagy szendvicshez. A sonkaválogatás 30%-kal 899 Ft, szendvicsekhez vagy tálaláshoz. A csirkemell szeletek 33%-kal 529 Ft, salátákhoz vagy gyors fogásokhoz. A Rákóczi szalámi 26%-kal 585 Ft, hidegtálakhoz vagy szendvicsekhez.
A Tescóban a friss sertéslapocka 16%-kal 1449 Ft, pörköltekhez, rakott ételekhez ajánlott. A friss magyar sertéscsülök 17%-kal 1599 Ft, főzéshez és sült ételekhez. A csíkozott friss marhapacal 25%-kal 1869 Ft, pörkölthöz vagy serpenyős fogásokhoz. A füstölt csemege szalonna 33%-kal 239 Ft, köretekhez vagy reggelire.
A Sparban a Galilló pulykamellsonka 21%-kal 549 Ft, szendvicsekhez és hidegtálakhoz ajánlott. A Füsli klasszikus virsli 35%-kal 899 Ft, gyors vacsorához vagy körethez. A Hertz sonka karaj szeletelve 41%-kal 499 Ft, szendvicsekhez. A Landhoff tálaló sonka 26%-kal 439 Ft, hidegtálakhoz. Az erdei szalonna 20%-kal 279 Ft, főzéshez vagy sütéshez. A Tourist 26%-kal 329 Ft, reggelihez vagy uzsonnára. A füstölt főtt tarja 20%-kal 399 Ft, köretekhez vagy főzelékhez.
Az őszi szezonban a friss hús akciók lehetőséget adnak a változatos, egészséges étkezésre. A boltok kínálatában található sertés-, csirke- és pulykahúsok, valamint szalámik és sonkák könnyen beilleszthetők különféle főzési módokhoz, így a mindennapi étrend részeként hozzájárulnak a fehérjebevitelhez.
