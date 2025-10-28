2 órája
Kőkemény drágulás után itt a Veszprém vármegyei üzemanyagár-körkép, itt érdemes tankolni
Hétfőn megírtuk, hogy jön az 5 és 10 forintos drágulás, ma pedig már a friss üzemanyagárak fogadják az autósokat a kutakon. Mutatjuk, hol tankolhatsz még viszonylag olcsón Veszprém vármegyében.
Ahogy hétfőn beszámoltunk róla, a benzin nagykereskedelmi ára 5 forinttal, a gázolajé pedig 10 forinttal emelkedett október 28-tól. Ennek megfelelően ma már magasabb árak fogadják a tankolni vágyókat. A holtankoljak.hu adatai szerint a mai országos átlagárak így alakulnak: 95-ös benzin: 578 Ft/liter, gázolaj: 586 Ft/liter. Sokan abban reménykedtek, hogy ezzel véget ér a drágulás, de nem így történt. Mutatjuk a friss üzemanyagárak alakulását a vármegyében.
Friss üzemanyagárak: Legolcsóbb benzin, legolcsóbb gázolaj Veszprém vármegyében
A folyamatos áremelkedés miatt egyre többen keresik, hol lehet még kedvezőbb áron tankolni. Veszprém vármegyében szerencsére több helyen is az átlagár alatt kínálják az üzemanyagot – mutatjuk a legolcsóbb töltőállomásokat:
Legolcsóbb 95-ös benzin Veszprém vármegyében:
- Dudar, Vasútállomás u. 7.: 562 Ft/liter
- Ajka, Hársfa u. 7.: 566 Ft/liter
- Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky u. 53.: 566 Ft/liter
- Veszprém, Mártírok útja 15.: 576 Ft/liter
Legolcsóbb gázolaj Veszprém vármegyében:
- Veszprém, Pápai u. 30.: 560 Ft/liter
- Veszprém, Házgyári u. 16.: 568 Ft/liter
- Ajka, Hársfa u. 7.: 570 Ft/liter
- Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky u. 53.: 570 Ft/liter
A héten tovább nőnek az árak: szerdától, azaz október 29-től ismét emelkedik a nagykereskedelmi ár. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj pedig újabb 8 forinttal kerül majd többe. Ez már szerdán érezhető lesz a kutakon is – írja a holtankoljak.hu. Ha a tendencia folytatódik, könnyen lehet, hogy már a hét végére ismét új szinteket láthatunk a kutakon. Érdemes figyelni a veolt, amint megérkeznek az új adatok, azonnal közöljük az árakat.
Sokkoló bejelentés: az új üzemanyagáraktól minden autós ledobja a láncot