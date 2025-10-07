Három napig tartó fesztivál a Balaton partján

A Füredi szüret minden évben a bor, a kultúra és a közösségi élmények ünnepe Balatonfüreden. Az esemény alatt a látogatók népi és iparművészeti vásár, koncertek, gyermekprogramok és gasztronómiai különlegességek között válogathatnak, miközben a város hangulata a szüreti időszak örömteli hangulatát idézi – írja a balatonfured.hu.

A Füredi szüret a Balaton-parti Tagore sétányon várja a látogatókat, kézművesekkel és zenés programokkal

Forrás: likebalaton.hu

Programok a Füredi szüreten

A fesztivál október 10-én kezdődik, pénteken 10:00 és 18:00 között népi és iparművészeti vásárt tartanak a Tagore sétányon, estétől a Groovehouse együttes koncertjével a Kisfaludy színpadon.

Szombaton 10:00–20:00-ig folytatódik a vásár, közben a Fanyűvők Játszóház és homokképkészítő gyermekfoglalkozás várja a gyerekeket, valamint 11:00 órától a Pódium Színház előadásában Dr. Bubó rendel című mesejátékot láthatják az érdeklődők.

A nap fénypontja a 14:00-kor kezdődő szüreti felvonulás, melyen borlovagrendek, fúvószenekarok, néptáncegyüttesek és hagyományőrző csoportok vesznek részt. A nap zárásaként a Szászcsávási Zenekar koncertje hallható.

Vasárnap a vásár 10:00–18:00 között tart nyitva, a Fanyűvők Játszóház, Jancsi és Juliska mesejáték, valamint a Stand-up interaktív gasztroműsor egészítik ki a programot. Ezen a napon rendezik a X. Balatonfüred Sütimestere versenyt, ahol három korcsoportban mérik össze tudásukat a süteménymesterek.

A résztvevők október 12-én 10:00–11:45 között adhatják le készítményeiket a Kisfaludy Galériában.

A versenysütemények lehetnek édesek, sósak vagy akár különleges torták, a hozzájuk illő pohár bor vagy must előnyt jelent, de nem feltétel. A pályamunkákat szakmai zsűri értékeli: Beleznay Endre színész-humorista, Bittman Szilárd étteremtulajdonos és Bujtor Barna cukrász. Az íz mellett a küllem és a tálalás is számít, a legjobbak értékes jutalmat kapnak, az első helyezettek pedig egy évig viselhetik a „Balatonfüred Sütimestere” címet.

A programok során a Gasztroudvar és a Borfalu kitelepülői is várják a vendégeket a Tagore sétányon.

A rendezvény részletes programja és további információk elérhetők a programturizmus.hu oldalán.