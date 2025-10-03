október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meleg otthon, alacsony rezsi

56 perce

Fűtés előtt: Így készüljünk a szezonra – a legfontosabb ellenőrzések és spórolási tippek (+ videó)

Címkék#tippek-tanácsok#ősz#szakember#kazán#fűtés#radiátor#hiba

A fűtésszezon kezdetén nemcsak a hőmérséklet, a rezsiszámla is csökkenhet, ha időben felkészülünk. Egy rövid ellenőrzéssel, radiátorlégtelenítéssel és kazántisztítással megelőzhetők a hibák, és akár több ezer forintot is spórolhatunk havonta. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, mielőtt elindítjuk a fűtést.

Csizi Péter

A hőmérő higanyszála gyorsan ereszkedik, a fűtésszezon a küszöbön áll. Mielőtt felcsavarjuk a termosztátot, érdemes néhány percet szánni a fűtés átnézésére. Egy kis odafigyeléssel nemcsak a hibákat előzhetjük meg, hanem a fűtésszámlát is lefaraghatjuk.

A lerakódott por, a szennyezett égőfej veszélyes lehet a fűtési szezon előtt
A lerakódott por, a szennyezett égőfej veszélyes lehet a fűtési szezon előtt
Fotó: Csizi Péter/Napló

Ellenőrzés nélkül ne indítsuk el a fűtést

A legtöbben akkor kapcsolják be először a fűtést, amikor már valóban hűvös van, pedig a rendszer felkészítése ilyenkor a legfontosabb. A gázkazán éves karbantartása nemcsak javasolt, hanem biztonsági kérdés is. Az elhasználódott tömítések nemcsak hatékonyságot rontanak, hanem veszélyesek is lehetnek. Szakemberek szerint a fűtés átvizsgálását érdemes még az első hideg napok előtt elvégeztetni. Egy rutinellenőrzés ára elenyésző ahhoz képest, amit egy meghibásodás okozhat, különösen télen.

A radiátor légtelenítése apróságnak tűnik, mégis sokat számít

Sok otthonban évek óta elmarad ez a pár perces művelet, pedig a hatása azonnali. A levegő a rendszerben gátolja a víz áramlását, így a radiátor teteje hideg marad, miközben az alsó része forró. Ez nemcsak kényelmetlen, hanem energiapazarló is: a kazán többet dolgozik ugyanannyi hőért. Légtelenítőkulccsal a művelet pár perc alatt elvégezhető, majd érdemes ellenőrizni a víznyomást is a kazán kijelzőjén. Ahol központi távfűtés van, ott a szolgáltató végzi el a szükséges lépéseket, de a saját lakásban működő rendszerek esetében ez a lakó feladata.

A régi FÉG típusú kazánok még ma is sok háztartásban üzemelnek
A régi FÉG típusú kazánok még ma is sok háztartásban üzemelnek
Fotó: Csizi Péter/Napló

Ne feledkezzünk meg a termosztátról sem

A termosztát helyes beállítása akár 15–20 százalékos megtakarítást is hozhat. Érdemes olyan helyre tenni, ahol nem éri közvetlen napsugárzás, és nem a radiátor közelében van. A programozható típusok különösen hasznosak: beállítható, mikor kapcsoljon be vagy ki a fűtés, így a lakás mindig komfortos hőmérsékletű marad, felesleges fogyasztás nélkül. Szakértők szerint az ideális szobahőmérséklet 20–21 Celsius-fok.

Minden egyes pluszfok körülbelül hat százalékkal növeli az energiafelhasználást

Apró trükkök, nagy megtakarítás

Bár léteznek remek tényfeltáró és ismeretterjesztő tartalmak az interneten, a szakemberek nem javasolják, hogy valaki házilag nekiálljon szerelni, viszont profi tanácsokat adnak, ha a fűtés hatékonyságát nézzük:

  • Egy hőtükör fólia a radiátor mögött megakadályozza, hogy a meleg a falon keresztül elszökjön.
  • A nyílászárók gumitömítéseinek cseréje, a huzatmentesítés vagy a vastagabb függönyök is segítenek megtartani a meleget.
  • A szőnyeg nem csupán esztétikai elem: a hideg padlón keresztül is sok hő távozik, amit így megelőzhetünk.
  • A konyhai és fürdőszobai elszívók csak akkor legyenek bekapcsolva, amikor szükséges – ezek szó szerint kiszippantják a meleget a lakásból.

Mikor hívjunk szakembert?

Ha a kazán szokatlan hangokat ad, a radiátor bugyborékol, vagy a meleg víz hőfoka ingadozik, nem érdemes halogatni. A fűtésrendszerben kialakuló hibák a legtöbbször fokozatosan súlyosbodnak, és a tél közepén már nehezebben orvosolhatók. A rendszeres karbantartás és a szén-monoxid-érzékelő ellenőrzése életet menthet.
Egy apró figyelmetlenségből könnyen komoly veszély lehet, egy időben elvégzett fűtésellenőrzéssel viszont hosszú hónapokra biztosíthatjuk az otthon melegét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu