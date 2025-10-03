Fűtés előtt: Így készüljünk a szezonra – a legfontosabb ellenőrzések és spórolási tippek (+ videó)

A hőmérő higanyszála gyorsan ereszkedik, a fűtésszezon a küszöbön áll. Mielőtt felcsavarjuk a termosztátot, érdemes néhány percet szánni a fűtés átnézésére. Egy kis odafigyeléssel nemcsak a hibákat előzhetjük meg, hanem a fűtésszámlát is lefaraghatjuk.

A lerakódott por, a szennyezett égőfej veszélyes lehet a fűtési szezon előtt

Fotó: Csizi Péter/Napló

Ellenőrzés nélkül ne indítsuk el a fűtést

A legtöbben akkor kapcsolják be először a fűtést, amikor már valóban hűvös van, pedig a rendszer felkészítése ilyenkor a legfontosabb. A gázkazán éves karbantartása nemcsak javasolt, hanem biztonsági kérdés is. Az elhasználódott tömítések nemcsak hatékonyságot rontanak, hanem veszélyesek is lehetnek. Szakemberek szerint a fűtés átvizsgálását érdemes még az első hideg napok előtt elvégeztetni. Egy rutinellenőrzés ára elenyésző ahhoz képest, amit egy meghibásodás okozhat, különösen télen.

A radiátor légtelenítése apróságnak tűnik, mégis sokat számít

Sok otthonban évek óta elmarad ez a pár perces művelet, pedig a hatása azonnali. A levegő a rendszerben gátolja a víz áramlását, így a radiátor teteje hideg marad, miközben az alsó része forró. Ez nemcsak kényelmetlen, hanem energiapazarló is: a kazán többet dolgozik ugyanannyi hőért. Légtelenítőkulccsal a művelet pár perc alatt elvégezhető, majd érdemes ellenőrizni a víznyomást is a kazán kijelzőjén. Ahol központi távfűtés van, ott a szolgáltató végzi el a szükséges lépéseket, de a saját lakásban működő rendszerek esetében ez a lakó feladata.

A régi FÉG típusú kazánok még ma is sok háztartásban üzemelnek

Fotó: Csizi Péter/Napló

Ne feledkezzünk meg a termosztátról sem

A termosztát helyes beállítása akár 15–20 százalékos megtakarítást is hozhat. Érdemes olyan helyre tenni, ahol nem éri közvetlen napsugárzás, és nem a radiátor közelében van. A programozható típusok különösen hasznosak: beállítható, mikor kapcsoljon be vagy ki a fűtés, így a lakás mindig komfortos hőmérsékletű marad, felesleges fogyasztás nélkül. Szakértők szerint az ideális szobahőmérséklet 20–21 Celsius-fok.

Minden egyes pluszfok körülbelül hat százalékkal növeli az energiafelhasználást

Apró trükkök, nagy megtakarítás

Bár léteznek remek tényfeltáró és ismeretterjesztő tartalmak az interneten, a szakemberek nem javasolják, hogy valaki házilag nekiálljon szerelni, viszont profi tanácsokat adnak, ha a fűtés hatékonyságát nézzük:

Egy hőtükör fólia a radiátor mögött megakadályozza, hogy a meleg a falon keresztül elszökjön.

A nyílászárók gumitömítéseinek cseréje, a huzatmentesítés vagy a vastagabb függönyök is segítenek megtartani a meleget.

A szőnyeg nem csupán esztétikai elem: a hideg padlón keresztül is sok hő távozik, amit így megelőzhetünk.

A konyhai és fürdőszobai elszívók csak akkor legyenek bekapcsolva, amikor szükséges – ezek szó szerint kiszippantják a meleget a lakásból.

Mikor hívjunk szakembert?

Ha a kazán szokatlan hangokat ad, a radiátor bugyborékol, vagy a meleg víz hőfoka ingadozik, nem érdemes halogatni. A fűtésrendszerben kialakuló hibák a legtöbbször fokozatosan súlyosbodnak, és a tél közepén már nehezebben orvosolhatók. A rendszeres karbantartás és a szén-monoxid-érzékelő ellenőrzése életet menthet.

Egy apró figyelmetlenségből könnyen komoly veszély lehet, egy időben elvégzett fűtésellenőrzéssel viszont hosszú hónapokra biztosíthatjuk az otthon melegét.