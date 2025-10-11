Komoly veszélyeket okoz a fűtőeszközök, kémények karbantartásának elmulasztása

Megérkezett a hideg idő, elindult a fűtési szezon. A katasztrófavédelem javaslata szerint egyik évben se mulasszuk el a fűtőberendezések karbantartását, tisztítását, illetve a kéményseprést. Csondor Henrietta elmondta, ilyenkor gyakoribbak a tűzesetek, melyek elkerülhetőek, ha az ingatlan rendelkezik füstérzékelővel és szén-monoxid-érzékelővel.

A fűtési szezon beköszöntével fontos, hogy elvégezzük a fűtőberendezések karbantartását, tisztítását, illetve a kéményseprést

A fűtési szezon veszélyei

