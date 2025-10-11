Veol-podcast
38 perce
Komoly veszélyeket okoz a fűtőeszközök, kémények karbantartásának elmulasztása
A Veol-podcast vendége volt Csondor Henrietta tűzoltó főhadnagy, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, akivel a fűtési szezon beköszöntével előtérbe kerülő teendőkről és veszélyekről beszélgettünk.
Megérkezett a hideg idő, elindult a fűtési szezon. A katasztrófavédelem javaslata szerint egyik évben se mulasszuk el a fűtőberendezések karbantartását, tisztítását, illetve a kéményseprést. Csondor Henrietta elmondta, ilyenkor gyakoribbak a tűzesetek, melyek elkerülhetőek, ha az ingatlan rendelkezik füstérzékelővel és szén-monoxid-érzékelővel.
A fűtési szezon veszélyei
A podcastban szó volt többek között arról, hogy:
- Hogyan történik a fűtőberendezések karbantartása a hideg időre készülve?
- Miért fontos, hogy ne maradjon el a kéményseprés?
- Hogyan keletkezhet szén-monoxid a lakásban és mit tehetünk ellene?
- Mire kell figyelni tüzelésnél? Milyen fát használjunk, mit ne égessünk?
- Milyen eszközök használatát javasolja a katasztrófavédelem a lakástüzek elkerülése érdekében?
