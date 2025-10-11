október 11., szombat

Brigitta névnap

Komoly veszélyeket okoz a fűtőeszközök, kémények karbantartásának elmulasztása

Címkék#fűtési szezon#Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#veszély

A Veol-podcast vendége volt Csondor Henrietta tűzoltó főhadnagy, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, akivel a fűtési szezon beköszöntével előtérbe kerülő teendőkről és veszélyekről beszélgettünk.

Szilas Lilla

Megérkezett a hideg idő, elindult a fűtési szezon. A katasztrófavédelem javaslata szerint egyik évben se mulasszuk el a fűtőberendezések karbantartását, tisztítását, illetve a kéményseprést. Csondor Henrietta elmondta, ilyenkor gyakoribbak a tűzesetek, melyek elkerülhetőek, ha az ingatlan rendelkezik füstérzékelővel és szén-monoxid-érzékelővel. 

A fűtési szezon beköszöntével fontos, hogy elvégezzük a fűtőberendezések karbantartását, tisztítását, vagy a kéményseprést
A fűtési szezon beköszöntével fontos, hogy elvégezzük a fűtőberendezések karbantartását, tisztítását, illetve a kéményseprést

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A fűtési szezon veszélyei

A podcastban szó volt többek között arról, hogy: 

  • Hogyan történik a fűtőberendezések karbantartása a hideg időre készülve?
  • Miért fontos, hogy ne maradjon el a kéményseprés?
  • Hogyan keletkezhet szén-monoxid a lakásban és mit tehetünk ellene?
  • Mire kell figyelni tüzelésnél? Milyen fát használjunk, mit ne égessünk?
  • Milyen eszközök használatát javasolja a katasztrófavédelem a lakástüzek elkerülése érdekében?

 

