Eladó parasztház

1 órája

Vidéki luxus a Bakony szívében kétszázmillióért

Címkék#Bakony#eladó luxusingatlan#gannai parasztház#gádoros#hirdetés

A Bakony szívében eladó egy igazán különleges ingatlan, amelyben a vidéki romantika és a modern élet kényelme tökéletes harmóniában találkozik. A közel 210 négyzetméteres lakótérrel rendelkező gannai parasztház egy 6000 m²-es telken fekszik, saját tóval, gyümölcsössel és wellnessrészleggel.

Veol.hu

Az eredetileg 1911-ben épült gádoros gannai parasztházhoz 2014-ben egy új, téglaépítésű szárny csatlakozott, így a ház mára egyszerre idézi a hagyományos falusi építészet hangulatát és kínál modern, energiahatékony megoldásokat.

Gannai parasztház eladó tóval és wellnessel
A gannai parasztházat 2014-ben újították fel
Forrás: BB Bizalom Ingatlan

A gannai parasztház tágas, kényelmes terekkel rendelkezik

A felújított parasztházban három hálószoba, több nappali és étkező, valamint konyha, két fürdőszoba és vendég-WC kapott helyet. Kandalló, sparhelt és elektromos padlófűtés gondoskodik a kellemes melegről az év minden szakában. A 72 m²-es fedett terasz igazi közösségi tér: bárral, grillezővel és beépített ülőhellyel várja a vendégeket. A nyári konyha, a pince, a műhely és garázs (kb. 70 m²) pedig praktikus kiegészítést nyújt a vidéki élethez – olvasható a hirdetésben.

A házban több hálószoba és nappali kapott helyet
Forrás: BB Bizalom Ingatlan

Saját wellness és tó a kert végében
A birtok különlegessége a szaunaház és a dézsafürdő, amelyek egyedülálló pihenési lehetőséget kínálnak. A 30 méteres fúrt kút 12 ponton biztosítja a vízellátást, a saját dísztó és a gyümölcsös pedig a természet közelségét hozza el mindennapjainkba. A hatalmas kertből gyönyörű kilátás nyílik az Esterházy-mauzóleumra és a szarvaskői várra – páratlan panoráma, amely minden évszakban más arcát mutatja.

A kert végében saját wellness és tó is található
Forrás: BB Bizalom Ingatlan

Ganna Pápától mindössze 10 percre, a Balatontól körülbelül 45 percre található, így könnyen megközelíthető, mégis nyugodt, természetközeli környezetet kínál. Az ingatlan tökéletes választás lehet több generáció együttélésére, vidéki otthonnak vagy akár panzió, vendégház üzemeltetésére is. Mindezt 204 900 000 forintos irányárért.

Az ingatlanban két fürdőszobát alakítottak ki 
Forrás: BB Bizalom Ingatlan

 

