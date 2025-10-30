Vidéki luxus a Bakony szívében kétszázmillióért

Az eredetileg 1911-ben épült gádoros gannai parasztházhoz 2014-ben egy új, téglaépítésű szárny csatlakozott, így a ház mára egyszerre idézi a hagyományos falusi építészet hangulatát és kínál modern, energiahatékony megoldásokat.

A felújított parasztházban három hálószoba, több nappali és étkező, valamint konyha, két fürdőszoba és vendég-WC kapott helyet. Kandalló, sparhelt és elektromos padlófűtés gondoskodik a kellemes melegről az év minden szakában. A 72 m²-es fedett terasz igazi közösségi tér: bárral, grillezővel és beépített ülőhellyel várja a vendégeket. A nyári konyha, a pince, a műhely és garázs (kb. 70 m²) pedig praktikus kiegészítést nyújt a vidéki élethez – olvasható a hirdetésben.

A birtok különlegessége a szaunaház és a dézsafürdő, amelyek egyedülálló pihenési lehetőséget kínálnak. A 30 méteres fúrt kút 12 ponton biztosítja a vízellátást, a saját dísztó és a gyümölcsös pedig a természet közelségét hozza el mindennapjainkba. A hatalmas kertből gyönyörű kilátás nyílik az Esterházy-mauzóleumra és a szarvaskői várra – páratlan panoráma, amely minden évszakban más arcát mutatja.

Ganna Pápától mindössze 10 percre, a Balatontól körülbelül 45 percre található, így könnyen megközelíthető, mégis nyugodt, természetközeli környezetet kínál. Az ingatlan tökéletes választás lehet több generáció együttélésére, vidéki otthonnak vagy akár panzió, vendégház üzemeltetésére is. Mindezt 204 900 000 forintos irányárért.