Vadhúsok, gesztenye és őszi színek – elindult a Gasztrohegy új évada
Ősszel a Badacsony újra életre kel a színes levelek és a Balaton panorámája között. A látogatók a Gasztrohegy ízeivel és menüivel találkozhatnak a hegy felfedezése közben.
A vendégek a Gasztrohegy programjain ízek és illatok kavalkádjával találkozhatnak, miközben sétálnak vagy biciklire pattannak, hogy felfedezzék a hegy minden titkát.
A badacsonyi Gasztrohegy várja a látogatókat
Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a Gasztrohegy célja nem csupán a kóstolás, hanem a teljes gasztronómiai élmény: a látogatók megismerhetik a helyi alapanyagokat, a borászatok és éttermek kreativitását, valamint az őszi Badacsony különleges hangulatát.
A most startoló évad fókuszában az őszi erdei alapanyagok és a vadhúsok állnak, miközben a tizenkét helyszín séfjei gondosan összeállított, különleges menükkel várják a vendégeket. Az ételek nemcsak az ízek harmóniáját, hanem a helyi kreativitást és a gasztronómia szenvedélyét is megmutatják.
Íme, milyen finomságokkal készülnek a résztvevők:
- Hableány: Kacsamell szarvasgombás lepényen, sólet, fürjtojás, vörösboros cékla
- Laposa Birtok: Sült sütőtök, ricotta ravioli, zsályás vaj, dió crumble
- Tilia Borvendéglő: Szarvas pite, friss saláta, áfonya + 1 pohár Kurucvér
- Bonvino Borbár: Tépett szarvas nyakas karaj brick tésztában, vargánya hab, mogyoró
- Borbarátok: Vörösboros vaddisznó ragu, erdei gombák, sós túrófánk
- Nefelejcs Badacsonytördemic: Sous vide szarvasnyak, vadaskrém, szegfűgombába forgatott zsemlegombóc, tejföl kaviár + 1 dl Pinot Noir Siller
- Folly Arborétum és Borászat: Szarvasgombás hajdinarizottó, vaddisznógerinc + 1 dl Boróka vörös
- Pláne Badacsony: Borok a színek mögött
- La Téne Desszertműhely: Gesztenye hétvége: gesztenyés tiramisu, gesztenyepüré + 1 meglepetés
- Istvándy Borműhely: Kéknyelű kóstoló különböző évjáratokkal
- Hinta Badacsony: 3 új őszi koktél, quiche-ek (sütőtökös-sonkás, fetás-spenótos), muffinok (almás-sütőtökös, gesztenyés)
- Mede by Adam Mede: Májashurka, savanyúkáposzta velouté, körte
Az idei Gasztrohegy tehát nem csupán az ízekről szól, hanem a teljes őszi Badacsony élményéről: minden helyszín saját történetet mesél az évszak kincseiről, a borokról, a séfek kreativitásáról és a vendéglátás öröméről. Hogy melyik fogás lesz a kedvencetek? Ezt mindenkinek magának kell felfedeznie egy séta a hegyen és a kóstolás garantáltan felejthetetlen élménnyé varázsolja az őszi hétvégét.