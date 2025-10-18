Vadhúsok, gesztenye és őszi színek – elindult a Gasztrohegy új évada

A vendégek a Gasztrohegy programjain ízek és illatok kavalkádjával találkozhatnak, miközben sétálnak vagy biciklire pattannak, hogy felfedezzék a hegy minden titkát.

A látogatók a Gasztrohegy során kulináris különlegességeket is kóstolhatnak

Fotó: Gasztrohegy Badacsony/Facebook

A badacsonyi Gasztrohegy várja a látogatókat

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a Gasztrohegy célja nem csupán a kóstolás, hanem a teljes gasztronómiai élmény: a látogatók megismerhetik a helyi alapanyagokat, a borászatok és éttermek kreativitását, valamint az őszi Badacsony különleges hangulatát.

A most startoló évad fókuszában az őszi erdei alapanyagok és a vadhúsok állnak, miközben a tizenkét helyszín séfjei gondosan összeállított, különleges menükkel várják a vendégeket. Az ételek nemcsak az ízek harmóniáját, hanem a helyi kreativitást és a gasztronómia szenvedélyét is megmutatják.

Íme, milyen finomságokkal készülnek a résztvevők:

Hableány: Kacsamell szarvasgombás lepényen, sólet, fürjtojás, vörösboros cékla

Laposa Birtok: Sült sütőtök, ricotta ravioli, zsályás vaj, dió crumble

Tilia Borvendéglő: Szarvas pite, friss saláta, áfonya + 1 pohár Kurucvér

Bonvino Borbár: Tépett szarvas nyakas karaj brick tésztában, vargánya hab, mogyoró

Borbarátok: Vörösboros vaddisznó ragu, erdei gombák, sós túrófánk

Nefelejcs Badacsonytördemic: Sous vide szarvasnyak, vadaskrém, szegfűgombába forgatott zsemlegombóc, tejföl kaviár + 1 dl Pinot Noir Siller

Folly Arborétum és Borászat: Szarvasgombás hajdinarizottó, vaddisznógerinc + 1 dl Boróka vörös

Pláne Badacsony: Borok a színek mögött

La Téne Desszertműhely: Gesztenye hétvége: gesztenyés tiramisu, gesztenyepüré + 1 meglepetés

Istvándy Borműhely: Kéknyelű kóstoló különböző évjáratokkal

Hinta Badacsony: 3 új őszi koktél, quiche-ek (sütőtökös-sonkás, fetás-spenótos), muffinok (almás-sütőtökös, gesztenyés)

Mede by Adam Mede: Májashurka, savanyúkáposzta velouté, körte

Az idei Gasztrohegy tehát nem csupán az ízekről szól, hanem a teljes őszi Badacsony élményéről: minden helyszín saját történetet mesél az évszak kincseiről, a borokról, a séfek kreativitásáról és a vendéglátás öröméről. Hogy melyik fogás lesz a kedvencetek? Ezt mindenkinek magának kell felfedeznie egy séta a hegyen és a kóstolás garantáltan felejthetetlen élménnyé varázsolja az őszi hétvégét.