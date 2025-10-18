október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Badacsony

1 órája

Vadhúsok, gesztenye és őszi színek – elindult a Gasztrohegy új évada

Címkék#Gasztrohegy Badacsony#Balaton#kreativitás#étterem

Ősszel a Badacsony újra életre kel a színes levelek és a Balaton panorámája között. A látogatók a Gasztrohegy ízeivel és menüivel találkozhatnak a hegy felfedezése közben.

Seres Elizabeth

A vendégek a Gasztrohegy programjain ízek és illatok kavalkádjával találkozhatnak, miközben sétálnak vagy biciklire pattannak, hogy felfedezzék a hegy minden titkát.

A látogatók a Gasztrohegy Badacsony ízeivel, illataival és hangulatával fedezhetik fel a hegyet Fotó: Gasztrohegy Badacsony facebook
A látogatók a Gasztrohegy során kulináris különlegességeket is kóstolhatnak
Fotó: Gasztrohegy Badacsony/Facebook

A badacsonyi Gasztrohegy várja a látogatókat

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a Gasztrohegy célja nem csupán a kóstolás, hanem a teljes gasztronómiai élmény: a látogatók megismerhetik a helyi alapanyagokat, a borászatok és éttermek kreativitását, valamint az őszi Badacsony különleges hangulatát.

A most startoló évad fókuszában az őszi erdei alapanyagok és a vadhúsok állnak, miközben a tizenkét helyszín séfjei gondosan összeállított, különleges menükkel várják a vendégeket. Az ételek nemcsak az ízek harmóniáját, hanem a helyi kreativitást és a gasztronómia szenvedélyét is megmutatják.

Íme, milyen finomságokkal készülnek a résztvevők:

  • Hableány: Kacsamell szarvasgombás lepényen, sólet, fürjtojás, vörösboros cékla
  • Laposa Birtok: Sült sütőtök, ricotta ravioli, zsályás vaj, dió crumble
  • Tilia Borvendéglő: Szarvas pite, friss saláta, áfonya + 1 pohár Kurucvér
  • Bonvino Borbár: Tépett szarvas nyakas karaj brick tésztában, vargánya hab, mogyoró
  • Borbarátok: Vörösboros vaddisznó ragu, erdei gombák, sós túrófánk
  • Nefelejcs Badacsonytördemic: Sous vide szarvasnyak, vadaskrém, szegfűgombába forgatott zsemlegombóc, tejföl kaviár + 1 dl Pinot Noir Siller
  • Folly Arborétum és Borászat: Szarvasgombás hajdinarizottó, vaddisznógerinc + 1 dl Boróka vörös
  • Pláne Badacsony: Borok a színek mögött
  • La Téne Desszertműhely: Gesztenye hétvége: gesztenyés tiramisu, gesztenyepüré + 1 meglepetés
  • Istvándy Borműhely: Kéknyelű kóstoló különböző évjáratokkal
  • Hinta Badacsony: 3 új őszi koktél, quiche-ek (sütőtökös-sonkás, fetás-spenótos), muffinok (almás-sütőtökös, gesztenyés)
  • Mede by Adam Mede: Májashurka, savanyúkáposzta velouté, körte

Az idei Gasztrohegy tehát nem csupán az ízekről szól, hanem a teljes őszi Badacsony élményéről: minden helyszín saját történetet mesél az évszak kincseiről, a borokról, a séfek kreativitásáról és a vendéglátás öröméről. Hogy melyik fogás lesz a kedvencetek? Ezt mindenkinek magának kell felfedeznie egy séta a hegyen és a kóstolás garantáltan felejthetetlen élménnyé varázsolja az őszi hétvégét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu