Titkos kincsek várnak a Balaton partján

Balatonfüred nemcsak a Balaton északi partjának kulturális és történelmi központja, hanem ideális helyszín a geoláda-keresés szerelmeseinek is. A város környékén különböző típusú ládák várják a felfedezőket – a klasszikus hagyományos ládáktól a logikai multigeoládákig.

A geoláda keresése közben a természet és a város történelmi helyszínei egyaránt felfedezhetők, így a program egyszerre aktív és szórakoztató.

Fotó: pexels.hu

Mi az a geoláda?

A geoláda tulajdonképpen egy apró, elrejtett „kincs”, amelyet GPS-koordináták segítségével lehet megtalálni. A játékosok egy térképen követhetik a ládák helyét, majd a megadott pontokat bejárva rábukkanhatnak ezekre a kis rejtekekre. A geoládákban általában apró tárgyak, játékok vagy üzenetek találhatók, amelyek cserélhetők, így minden megtalálás egy új felfedezéssel ér fel.

Miért érdemes geoládázni?

Kalandot és felfedezést kínál a természetben vagy a városban.

Túrázással, sétával kombinálható.

Jó családi vagy baráti program lehet, a játékos feladatok és rejtett pontok izgalmas kihívást jelentenek.

A geoládák három fő típusba sorolhatók. A hagyományos ládák fizikai tartalommal rendelkeznek, a multigeoládák több pontból álló útvonal mentén vezetik a keresőt a végpontig, míg a virtuális ládák esetében a megtalálás online történik, helyszíni feladat teljesítésével.

Balatonfüreden számos látványos ponton találhatók geoládák, amelyek felfedezése a város kulturális és természeti értékeivel is összekapcsolható. A Tamás-hegyi Jókai-kilátó panorámája, a Berzsenyi út történelmi hangulata és a kerek templom jellegzetes épülete mind-mind olyan helyszínek, ahol a geoládázás a felfedezés élményét fokozza. A ládák nehézségi szintje változó, a fizikai ládák mérete a mikrokapszuláktól a nagyobb dobozokig terjedhet, apró tárgyakkal vagy játékokkal, így a program kezdők és tapasztalt geocacherek számára egyaránt élvezetes.

Alkalmazás és útvonaltervezés

A balatonfüredi ládák bejárása kényelmesen megtervezhető, akár egy délutáni séta, akár egy egész napos kirándulás során. A geoláda-kereséshez a geocaching.hu oldal, vagy az ehhez tartozó mobilalkalmazás használható, amely megmutatja a ládák helyét és segít az útvonal megtervezésében. Ez az alkalmazás egyszerű, jól áttekinthető és a legelterjedtebb Magyarországon.